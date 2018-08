Pracovníci technických služeb končí v poledne

Nová Paka - Tropické teploty, při kterých žízní lidé, zvířata i vegetace. Technické služby (TS) v Nové Pace, Jičíně i Hořicích mají zatím vody na zalévání městské zeleně dostatek, i když Novopačtí už najeli na úsporný režim.

Zalévání vegetace pracovníky technických služeb Hořice a Jičín.Foto: Deník / Iva Kovářová

„Na jaře jsme investovali sedmdesát tisíc do výsadby letniček, takže ty zaléváme každý den. Trvalky jednou za 14 dnů,“ popisuje ředitel novopackých technických služeb Jiří Bičiště nastartovaný systém. Vodu na zálivku zde odebírají z vodovodního řadu, za měsíc červen spotřebovali 88 kubíků.



„Když je horko, zaměstnanci zalévají ráno kolem páté, a to i v sobotu nebo v neděli. Kytky v květináčích by jinak uschly,“ upozorňuje na nebezpečí Bičiště. Je tu postaráno o kytky i zahradníky. Zaměstnanci mají k dispozici sodabar.



V Jičíně využívají pracovníci TS k zalévání jak pitnou vodu z řadu, tak z vlastní studně u skleníku. Desetitisíce květin zkrápí denně dvaceti kubíky. „Vody je zatím dostatek, zaléváme květinové záhony, vázy i dvouletou výsadbu keřů. Ta by jinak zahynula,“ popisuje šéf jičínských TS Jan Satrapa.



Vegetaci se v Jičíně daří. „Je tropické horko a květiny mají ideální podmínky pro růst. Na Husovce se nám vysemenily petúnie a rozkvetly mezi zádlažbou,“ potvrzuje Satrapa svá slova přímým důkazem.



V Hořicích v těchto dnech osvěží květenu denně 4,5 kubíky vody. Vzhledem k tropickým teplotám pracovníci končí směnu ve 12 hodin. „Jde o zdraví lidí. Uvidíme, zda se v příštím týdnu ochladí, podle toho se zařídíme,“ říká k opatření ředitel Jan Honegr.



Technické služby mají na starosti i provoz přírodního koupaliště Dachova, které je napájeno vodou z Kalíšku. „Voda pochází ze tří pramenů z Chlumu a zatím je koupání bez problémů. Na sprchování mohou lidé využít pitnou vodu z vrtu,“ doporučuje Honegr.