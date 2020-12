Jičínská beseda upozorňuje na vydanou novinku o Prachovských skalách. Jde o první díl omalovánek s názvem Za tajemstvími Prachovských skal a s důležitým podtitulem Netradiční omalovánkový průvodce – 1. díl.

Prachovské skály v Českém ráji | Foto: Deník / Iva Kovářová

Obrázky jsou primárně určené pro děti, které mohou k jejich vybarvování přizvat rodiče. Odborně-popularizující texty naopak cílí na dospělé čtenáře, kteří by ale měli jejich obsah přetlumočit rovněž svým dětem. Všichni by se potom mohli společně vydat na poznávací či přímo objevitelskou výpravu do malebných i tajemných Prachovských skal.