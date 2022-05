Většina návštěvníků skalního města se prý chová ukázněně. Najdou se ale i výtržníci, kteří ohrožují sebe i přírodu okolo. „Třeba loni v létě se nám tu ztratila holčina. Večer utekla z kempu v Jinolicích, vylezla do skal, ale najednou nevěděla, kde je. Policie mi volala v pět ráno, že nevědí, kde ji hledat. Naštěstí se díky jejímu popisu okolí podařilo zjistit, kudy se pro ni vydat,“ vypráví Zeman.

Zdroj: PČRPřípadů, kdy je potřeba zásahu IZS, je prý naštěstí málo. I tak jsou ale na mnoha místech ve skalách instalované SOS body, na kterých jsou důležitá telefonní čísla, přesná poloha a pomocný kód. „Pomáhají s orientací v terénu nejenom ztraceným lidem, ale také záchranným složkám. Podle nich je možné určit, jaká technika se na místo dostane, případně jaké je v oblasti radiové spojení,“ vysvětluje jejich funkci mluvčí policistů Eliška Majerová. „Záchranáři se většinou dostanou všude. Už párkrát ale bylo nutné vyslat vrtulník. Vytvořili jsme pro něj uprostřed skal přistávací plochu,“ dodává strážce a ukazuje místo, kde může záchranářský vrtulník bezpečně přistát, pokud například horolezec spadne ze skály.

Jména hloupých na všech sloupích

Policisté budou se strážci vyrážet do skal pravidelně celé léto. „Kombinované terénní hlídky se budou pohybovat v nejcennějších a zároveň v nejvyhledávanějších lokalitách chráněné krajinné oblasti ve složení jednoho strážce společně s jedním policistou,“ zmiňuje mluvčí.

Pravidelné hlídky policistů a strážců mají podle Zemana hlavně preventivní funkci. „Nikdo nebude předem vědět, který den zrovna zvolíme. My jako strážci jsme ve skalách často, ale přeci jen to má na případné výtržníky větší efekt, když se mnou půjde policajt v uniformě,“ vysvětluje Zeman. Jako úřední osoba může záškodníky na místě zadržet sám, ale s pomocí policie prý strážce přírody získá větší respekt.

K nejčastějším nešvarům v Prachovských skalách patří ničení pískovce. Například oblíbené podepírání skalních převisů větvemi je podle Zemana velký malér. Konce dřevěných trámů totiž odírají kámen a narušují přirozený potah skály. Ta je pak náchylnější k erozi. A někteří do pískovce ryjí záměrně. „Podle nich je frajeřina, když do tisíc let starého lišejníku vyryjí 'Miluju tě, Jarmilo'. Ale už naše babičky věděly, proč se říká, že jména hloupých jsou na všech sloupích,“ nadává strážce. Pokud se vandala podaří chytit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun.

Hoteliéři na Jičínsku se těší na sezónu. Ale museli zdražit a chybí jim personál

Největší zápřah mají strážci přírody v létě. Kvůli neukázněným návštěvníkům se potýkají také s odpadky, hlukem a nevítanými nocležníky. „Pro nás je pohroma třeba hudební festival na Turistické chatě. Každý víkend tu podnapilí lidé po skončení koncertů vyřvávají do noci a občas někde ve skalách přespávají,“ doplňuje Zeman.

Proti odpadkům se snaží dlouhodobě bojovat všechny české přírodní rezervace a CHKO. Sdružení Český ráj dokonce vloni spustilo kampaň proti improvizovaným záchodkům v přírodě. Někteří turisté se ale podle Zemana nikdy nepoučí.

Pravidelné obhlídky strážců a policistů mohou návštěvníci Prachovských skal potkat ve skalním městě celé léto a část podzimu. Policisté už jsou v Prachovkách jako doma – jezdí sem totiž trénovat společně s psovody. Dopravní policie se zase podle mluvčí Elišky Majerové zaměřuje na kontrolu pořádku na silnicích vedoucích ke skalám a na správné parkování. „Nemůžeme těch 350 tisíc lidí pustit všude, je třeba na ně dohlédnout,“ dodává dobrovolný strážce Zeman.