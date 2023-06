/VIDEO/ Reportérka Deníku vyrazila na místo stavby obchvatu Nové Paky, aby zjistila, jaký má dopad na život obyvatel. Místní si stěžují hlavně na všudypřítomný červený prach. Přitom vysvobození by mělo přijít až v červenci 2025.

Jak se žije v těsné blízkosti stavby obchvatu Nové Paky | Video: Deník/Kateřina Chládková

Domek paní Kašparové stojí na samotě u lesa uprostřed malebné zahrady plné ovocných stromů a keřů. Z Kumburského Újezdu na Novopacku k ní vede jen úzká lesní cesta, která těsně za její stodolou končí pruhovanou páskou. Za ní se rozprostírá výhled na hnědočervenou planinu podobnou krajině planety Mars. Právě tady během příštích dvou let vyroste jeden ze 16 mostů nového obchvatu I/16 okolo Nové Paky. „Nenaděláme nic, musíme to vydržet," mává Hana Kašparová rukou z okna svého obklíčeného domku nad otázkou, jak se jí v přímém sousedství obří stavby žije.

O obchvatu se v Nové Pace mluví minimálně od 70. let minulého století. Někteří místní dokonce tvrdí, že rychlejší silnici okolo města v Podkrkonoší chtěli postavit už Němci za druhé světové války. Od loňského podzimu, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu 8,5 kilometru dlouhé silnice, se sen obyvatel žijících podél současného hlavního tahu z Prahy na Krkonoše zhmotňuje. „Termíny se nám zatím daří plnit a počítáme tedy se zprovozněním 25. července 2025," tvrdí správce stavby Ivan Vrabec.

Začíná nejnáročnější fáze stavby obchvatu Nové Paky. Přinese dopravní omezení

Pro paní Kašparovou a několik desítek dalších obyvatel Nové Paky to ale znamená další měsíce prachu, bláta, a především těžkých náklaďáků a bagrů, které jim denodenně projíždí pod okny. „Ale dá se s nimi domluvit. Průjezd přímo okolo domu jsem jim zakázala, však se podívejte, jak je ta cesta úzká," ukazuje Hana na nezpevněnou stezku, po které tak tak projede jedno širší auto.

Jediný vůz, který po cestě jezdí, je tak auto jejího syna Břéti. K domu musí projet přes cihlově červené rozkopané staveniště. „Ani nemá cenu to auto mýt, stačí projet tam a zpátky a zas je na něm červený povlak prachu," přidává svůj postřeh Břéťa.

Co mají říkat lidi na hlavní

O několik kilometrů dál, v ulici 3. května, se okolo stavby nejdelší estakády u Štikovské rokle prochází starší muž, který se představil jako Jarda. „Bydlím támhle," ukazuje dolů po silnici směrem do centra města. „Chodím se sem koukat, jak stavba pokračuje," dodává a vzápětí začíná popisovat všechny informace o více než 400 metrů dlouhém mostě, který údolí okolo známého autocrossového závodiště překlene. „Tady bude mimoúrovňová křižovatka," ukazuje směrem k nejbližšímu domu, kterým zástavba v ulici 3. května končí.

Jardu, jako bývalého stavaře práce na obchvatu fascinují. Nepohodlí, se kterým se lidé podél stavby budou ještě dva roky potýkat, prý tolik neprožívá. „Práší se, v zimě zase ze stavby naváželi jílovité bláto na silnici. Kolem baráku mi jezdí náklaďáky od šesti ráno až do večera. Ale jinak to nejde, tak jsem si zvyknul. Ale každý to vnímá jinak, někomu stačí autem zatroubit před domem a uvnitř padají prkýnka. Ale co mají říkat lidi na hlavní, kudy jezdí kamiony a tisíce aut denně,“ položí řečnickou otázku.

Zdroj: Youtube

Zhotovitel stavby ve spolupráci s městem se snaží pro místní situaci co nejvíc usnadnit. Podle vedoucího projektu Jiřího Pöschla z firmy Porr pracují dělníci denně obvykle od 6 do 18 hodin, aby co nejvíce využili hezkého počasí a stavba byla co nejrychleji kompletní. „V létě budeme kropit příjezdové cesty, abychom snížili prašnost, v zimě se musíme vypořádat s blátem, které znečišťují silnice," vysvětluje.

V následujících měsících Novou Paku čekají také dopravní omezení a uzavírky, časem se omezení nevyhnou ani úsekům I/16 pod Kumburským Újezdem a ve Vidochově. Část prací spojených s vybouráním asfaltu v ulici 3. května musela firma odložit, protože se v létě ve Štikovské rokli pojede mistrovství Evropy a na závodiště je potřeba zachovat příjezdovou cestu.

Aby nám to nespadlo na hlavu

Stavba si vyžádala také několik ústupků. Už výkup pozemků a získání stavebního povolení přineslo komplikace. Některé budovy na stavbě musely jít k zemi, jiné v nejbližším okolí stavby ještě před zahájením prošly revizí statika. „Přišli sem, prošli dům a nafotili si každou místnost. Koukali, jestli třeba nemáme ve zdech praskliny. Asi kdyby museli vrtat do hloubky a mohlo by hrozit, že nám kvůli otřesům dům spadne na hlavu," vypráví Hana Kašparová.

Se synem se diví, jak dělníci s výstavbou obchvatu v posledních týdnech pohnuli. S těsnou blízkostí prášících náklaďáků a hlučných bagrů se postupně smiřují, se stavbou mohli počítat už dlouho dopředu.

Třicetiletý sen Novopackých o obchvatu se snad letos začne plnit

Jakmile bude obchvat hotový, vznikne podél silnice celkem 22 protihlukových stěn v celkové délce 4 180 metrů. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla mají silničáři v plánu po několika měsících provozu změřit, jestli opatření fungují, a případně protihlukové stěny podle potřeby přidat. Zátěž, kterou nová silnice do dosud klidného koutu přírody vnese, by se tak měla snížit na minimum.

„Zas tak mi to nevadí, člověk si zvykne. Hlavně ať mi nejezdí po té cestě a nepráší na zahrádku," dodává smířlivě paní Kašparová.