Práce na zajištění a rekonstrukci objektu ale před několika týdny utichly. Podle zástupce SeneCura Plška to má dva důvody. „Zaprvé se jedná o rekonstrukci budov z počátku 20. století. Po zahájení stavby jsme zjistili komplikace spojené s jejich stavem. To ale momentálně považuji za vyřešené. Větší problém je rapidní nárůst cen na trhu se stavebním materiálem,“ uvedl. Společnost oslovil generální dodavatel s obavou, že za cenu uvedenou ve smlouvě o dílo není za současných podmínek schopný stavbu dokončit.

O navýšení rozpočtu musí česká pobočka SeneCura žádat vedení koncernu Orpea Group ve Francii. „Předpokládám, že žádost bude schválena do konce října, tím pádem by mohlo dojít k obnovení prací po Novém roce,“ doplnil Plšek.

Otevření SeniorCentra se tak odloží téměř o rok. Pokud by se povedlo stavbu dokončit v prvním čtvrtletí 2024, po získání kolaudace a potřebných registrací od ministerstva práce a sociálních věcí a krajského úřadu by měl být domov uveden do provozu na jaře 2024.

Péče pro 120 lidí

Domov se zvláštním režimem poskytne bydlení a nepřetržitou péči pro 120 seniorů a lidí s Alzheimerem a dalšími typy demence. Domov by podle provozní ředitelky SeneCura Věry Husákové měl propojit mezigenerační a komunitní přístup a poskytnout moderní a nadstandardní životní podmínky. Pro klienty zde vznikne kaple, wellness, kadeřnictví, fitness centrum a terapeutická zahrada. Zároveň zde vznikne 70 pracovních míst pro lidi z Jičínska.

Současný historický ráz budov bývalých kasáren by měl být zachován. Hlavní vstup povede z ulice Československé armády, ze strany od Lipové aleje zůstane zachována také historická podoba fasády a tvar střechy. „Jsem opravdu rád, že dlouho osiřelé budovy budou adaptovány k novému smysluplnému využití pro Jičín a jeho obyvatele. Jičín pobytovou sociální službu potřebuje a dostane ji v podobě nového moderního domova,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý při zahájení prací.

Společnost SeneCura provozuje v Česku 17 domovů pro seniory s celkem 2 369 lůžky. Nové zařízení v Jičíně spadá do územní studie pokrývající oblast o 10 hektarech v lokalitě bývalých kasáren, kde vznikne v budoucnu také obytná čtvrť. Součástí výstavby v lokalitě je rovněž oprava přilehlých komunikací a vytvoření infrastruktury.