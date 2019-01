Jičínsko – Občanské sdružení Klub přátel železnic Českého ráje vypravuje v neděli 8. prosince dva páry zvláštních parních vlaků v relaci Nová Paka – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou.

Mikulášský vlak. | Foto: Archiv pořadatele

Mikulášský vlak bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách dle speciálního jízdního řádu. Prodej jízdenek přímo u / ve vlaku. V soupravě bude řazen vůz s prodejem suvenýrů a drobného občerstvení.



Využijte možnost se svézt v nostalgickém vlaku taženém parní lokomotivou „kafemlejnek" z roku 1913.

Především rodiče s dětmi vychutnají plně jízdu historickým parním vlakem, doplněným o početnou Mikulášskou družinu s rozdáváním sladkostí dětem, umocněnou pohledy z oken vozů na zimní krajinu.



Při první přestávce v Nové Pace ve 12 hodin bude odehrána v čekárně na nádraží loutková pohádka Čert a káča – loutkový soubor Rolnička při MKS Nová Paka. Od rána bude zajištěno občerstvení na nádraží – teplý čaj, grog, svařák, pivo, gulášová polévka, klobásy, sušenky a další. Budou zajištěny také případné komentované prohlídky parní mašinky pro děti i dospělé.



Příjezdy, odjezdy

Vlaky budou vypraveny z Nové Paky v 9.03 a 13.03 hodin (přes Starou Paku) s příjezdy v 9.58 a 13.58 hodin do Lomnice nad Popelkou. V 16.44 hodin vyjede vlak z Nové Paky, který končí v 16.57 hodin ve Staré Pace, zájemce se pak může svézt jinou trasou než přes Lomnici až do Turnova. Z Lomnice nad Popelkou vyjedou vlaky v 11.23 hodin s příjezdem 11.58 do Nové Paky a v 15.23 z Lomnice s příjezdem v 15.58 do Nové Paky, oboje přes Starou Paku.