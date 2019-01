Hořice – Městští strážníci získají radar na měření rychlosti. Podle instrukcí města mají vyrážet do terénu a v katastru Hořic a Cerekvice nad Bystřicí si posvítí na řidiče, kteří mají poněkud těžší pravou nohu. Víme, v jakých místech budou k vidění.

Hořická Maixnerova ulice. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Starosta Aleš Svoboda mírní obavy hořických obyvatel. „Ten měřič nebude striktně nastaven na rychlost padesát nebo padesát dva kilometrů v hodině. Jde skutečně jenom o prevenci," uvedl. Dodal, že kontrolování rychlosti zdaleka nebude každodenním úkolem městské policie, spíše se počítá s tří až čtyřtýdenním režimem, kdy strážníci na místě stráví „dvě, maximálně tři" hodiny. Zvýšená četnost měření bude během velkých kulturních a sportovních událostí, především během závodu 300 zatáček Gustava Havla.



Doteď se měřilo tak, že se pozvala soukromá firma, která byla k dispozici po celý den. Strážníci museli u toho po celou dobu být. To pro ně bylo co se týče služeb velmi zatěžující," řekl Aleš Svoboda. „Nechceme v tom pokračovat. Chtěli bychom, aby městská policie zhruba jednou za tři týdny vyrazila na některé z míst a měřila vyloženě preventivně. Po dobu v terénu totiž bude prázdná služebna, což je samozřejmě nedostatek, ke kterému je třeba se nějak postavit," doplnil.



Použitý přístroj

Radnice kupuje použitý měřící přístroj právě od firmy, s jejíž pomocí hořičtí strážci pořádku prováděli kontroly. Cena je zhruba 200 tisíc korun bez DPH. Za nový přístroj by prý byla výrazně vyšší. Hořice konkrétně zakoupí laserový měřič rychlosti Pro Laser III s dokumentačním zařízením PL-DOK I a fotoaparátem Olympus SP 500 UZ.



Zjistili jsme, na jakých místech budou strážníci měřit rychlost. Hořická radnice již předala soupis lokalit jičínskému dopravnímu inspektorátu a čeká na povolení. To pravděpodobně získá. Radnice si vytipovala deset rizikových oblastí, kde rovný úsek řidiče přesvědčuje dupnout na plyn nebo kde je nepřehledná situace.



Seznam míst

Jedná se o Maixnerovu ulici (výjezd na Miletín), Havlíčkovu ulici (směr Jičín) a ulici Československé armády (výjezd na Lázně Bělohrad). Dále se může kontrolovat v ulici Riegrova u nemocnice, kde je omezení na 30 kilometrů za hodinu. Počítá se také s měřením v ulicích Žižkova, Jablonského a Husova a také na průtahu částí Dachovy. Strážnici také mohou zavítat do katastru Cerekvice nad Bystřicí, kde budou měřit při výjezdu na Třebovětice a u Čepra.