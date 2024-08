Září patří mezi ty horší měsíce dopravní nehodovosti dětí ve věku 0-14 let, není však nejhorší. V letech 2019-2023 se stalo celkem 24 365 dopravních nehod s účastí dítěte ve věku 0-14 let. Při těchto nehodách bylo 52 osob usmrceno, 480 těžce zraněno a 9 357 osob lehce zraněno. Nejhorším rokem byl rok 2019 s počtem 16 usmrcených, 113 těžce a 2 143 lehce zraněných. Loňský rok bylo usmrceno 7 osob, 100 těžce a 2 053 lehce zraněno. Výrazný pokles v letech 2020 a 2021 je snadné přisuzovat covid opatřením a na dlouhé měsíce uzavřením škol prezenční výuce.

Blížící se začátek školního roku je patrný nejen podle nabídek školních potřeb v obchodech, ale i díky zvýšenému provozu kolem škol. S návratem dětí do škol je třeba připomenout, že jejich bezpečnost na cestě do školy by měla být prioritou jak pro rodiče, tak pro motoristy. Děti se po prázdninách často hůře soustředí, což může vést k nebezpečným situacím v dopravě. Věnovat zvýšenou pozornost právě v tomto období je nezbytné pro předcházení dopravním nehodám.

Největší riziko je v ranních a pozdních odpoledních hodinách, kdy děti přicházejí či odcházejí ze škol a v jejich okolí se po dvouměsíční pauze opět potkávají se spolužáky. Při dovádění a pošťuchování může dítě nenadále vstoupit do vozovky. Řidiči by proto měli sledovat nejen provoz na silnici před sebou, ale také v blízkém okolí silnic. Nejvíce nehod se děje mezi 14. a 17. hodinou odpolední, ranní špička před začátkem školy (7-8 hod) se řadí na 6. pozici. A jak si na tom stojí kalendářní měsíce? Nejtragičtější v posledních 5 letech byly červen a srpen, oba po 8 usmrcených osobách, dále s 6 osobami duben a červenec, na pátém místě pak září s 5 usmrcenými osobami. Naopak mezi nejbezpečnější měsíce patří ty zimní, od listopadu do února.

Děti se do školy dostávají různými způsoby, ať už pěšky, na kole, koloběžce nebo s pomocí rodičů, kteří je vezou autem. „Rodiče by měli svým dětem připomínat, že jsou v kterékoliv roli účastníky silničního provozu a že je nutné být obezřetný a dodržovat pravidla, která pro daný typ účastníka platí,“ zdůrazňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. U některých škol se zavádějí tzv. „školní ulice“ s omezeným provozem, což dětem umožňuje bezpečněji dorazit pěšky nebo hromadnou dopravou. Také parkoviště K+R (Kiss and Ride) poskytují bezpečné zóny pro rychlé vysazení dětí z auta.

Rodiče by měli své děti učit a opakovat jim pravidla bezpečného pohybu v průběhu celého roku. Před začátkem školního roku nevyjímaje, zejména pak připravit na cestu do školy nejmladší – prvňáčky nebo ty, kteří začnou cestovat do školy sami. „Cestu do školy je důležité s dětmi naplánovat, projít, natrénovat. Nemít pouze jednu variantu, ale variant několik. A to i pro případy, že by se v okolí trasy neplánovaně něco stalo (nehoda, oprava, havárie) nebo se děti doprovázely navzájem část cesty, co kdyby se zasnily natolik, že zapomenou odbočit na tu jedinou naučenou trasu,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že legislativa se čas od času mění, a některá pravidla mají dospělí zažitá natolik, že nepředpokládají nutnost děti s něčím seznamovat, je vhodné si základní pravidla a možná právě ony zajímavosti připomenout. „Většinu dospělých v produktivním věku nenapadne se na přechodu pro chodce otočit v momentě, kdy se uprostřed přecházení na semaforu rozsvítí červená barva. Bohužel až třetina dětí a seniorů je schopna se vrátit, protože přecházet se má přeci jen na zelenou,“ uvádí příklad Novotná.

Základní pravidla, která je nezbytné s dětmi opakovat, a to nejen na začátku školního roku:

Chodec:

- Pokud má k dispozici chodník nebo stezku pro chodce, musí ji využít.

- Neměl by si hrát v blízkosti pozemních komunikací, tedy ne na silnici nebo na chodníku.

- V provozu, a především za snížené viditelnosti, by měl být pestrobarevně oblečený. Nejlépe doplněný reflexním materiálem.

- Vždy se musí při přecházení vozovky řádně rozhlédnout. Správně je to nejprve vlevo, pak vpravo, a nakonec ještě jednou vlevo.

- Přecházet by měl na místech tomu určených (přechod pro chodce, přechod pro chodce řízený světelnou signalizací, místa pro přecházení, podchod, nadchod), případně v místech s dostatečným rozhledem.

- I na přechodu se světelnou signalizací jsou vozidla, která mají přednost, pokud chodci svítí zelená (pozor na vozidla integrovaného záchranného systému, tramvaje, a další vozidla s právem přednosti v jízdě).

- Pokud začne chodec přecházet, vždy přecházení dokončí. To znamená, že se nevrací ani ve chvíli, kdy se uprostřed přecházení rozsvítí červený panáček.

- Vozovku nepřechází mezi zaparkovanými vozidly, v zatáčce, v křižovatce, v zastávce před tramvají, autobusem či za nimi a podobně.

- Pozor na dítě menšího vzrůstu, které může řidiči vozidla snadno splynout s okolím.

- Dítě nedokáže odhadnout a vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla.

- Doporučený pohyb po chodníku je vpravo, případně dál od vozovky.

- Pokud musí chodec jít po silnici, pohybuje se po levé straně.

- Pokud se chodec pohybuje za snížené viditelnosti, mimo obec a tam, kde není veřejné osvětlení, musí být označený reflexním prvkem, který je vhodné umístit na pohyblivé části těla.

- Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního či motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

- Osoba vedoucí jízdní kolo se v případě pohybu po silnici pohybuje po pravém kraji vozovky.

Cyklista:

- Dítě smí samostatně v provozu na pozemních komunikacích jezdit od 10 let věku. Pokud je mladší 10 let, musí být v doprovodu osoby starší 15 let.

- Dítě mladší 10 let smí samostatně jezdit na chodníku, stezkách pro chodce, v obytné a pěší zóně.

- Cyklistou se z hlediska zákona o silničním provozu rozumí i jezdec na koloběžce.

- Cyklista je povinen mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu do 18 let. Doporučuje se všem i po dovršení 18. roku.

- Cyklista se po vozovce pohybuje po pravém kraji vozovky.

- Cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo (případně koloběžku), zda má takzvanou povinnou výbavu (především odrazky, zaslepené volné konce řídítek, dvě funkční nezávislé brzdy, ochranné kryty šroubů a matic), za snížené viditelnosti také bílé a červené světlo.

- Pokud je k dispozici stezka pro cyklisty, je povinen ji cyklista použít.

- Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou.

- Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné.

- Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

- Cyklista musí vždy ukazovat znamení o změně směru jízdy.

- Cyklista je řidič nemotorového vozidla, musí se řídit pravidly jako jiní řidiči silničního provozu, včetně například tolerance alkoholu v krvi.

Spolucestující:

- Všichni pasažéři ve vozidle by měli být připoutaní (výjimkou jsou například zdravotní důvody potvrzené lékařem) a to i na krátkou vzdálenost.

- Děti nižší 150 cm nebo lehčí 36 kg musí používat sobě adekvátní zádržný systém (dětskou autosedačku).

- Ideální je cestování orientované proti směru ízdy co nejdéle, alespoň do 4 let.

- Bezpečnostní pás musí vést přes klíční kost, hrudní kost a boky. Musí být dotažený a narovnaný. Nesmějí pod ním být ostré či tvrdé předměty (například klíče, propiska, zapalovač).

- Cestuje-li dítě v autosedačce proti směru jízdy na předním sedadle, musí být vždy vypnutý airbag.

- Dítě by si za jízdy nemělo hrát s pevnou tvrdou hračkou, mobilem či tabletem v ruce.

- Všechny volně uložené předměty v autě ohrožují zdraví a život cestujících, měly by mít své místo v kufru nebo bychom je měli jinak zabezpečit proti pohybu.

- Spolucestující by neměli vyrušovat řidiče od řízení a snižovat jeho pozornost.