Jičín - Víte, co by se dělo, kdyby v takovém ústavu, jako je Oblastní nemocnice Jičín, vypukl požár? Pracovníci, pacienti a příslušníci Integrovaného záchranného systému (IZS) se o tom mohli přesvědčit včera odpoledne. Ale naštěstí jenom jako. Šlo totiž o cvičení.

EVAKUACE TĚŽCE NEMOCNÉHO pacienta na jednotce intenzivní péče je nepříjemným oříškem. I při cvičení bylo patrné, o jak náročný úkol jde, a to během zkoušky nenastává problém s dusivým dýmem v interiéru. Klíčem je rychlost a znalost krizových plánů. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Zinscenováno

Odehrálo se v pavilonu interních oborů, oddělení C. Jakmile se rozezvučel alarm se zlověstným varováním „Pozor, pozor!", šlo do tuhého. Za pár minut dorazily hasičské vozy a jejich posádka se za asistence personálu nemocnice ujala záchrany „pacientů". Šlo to snadno až do doby, než bylo třeba eskortovat těžce nemocné občany na jednotce intenzivní péče. I přes tyto komplikace se během několika málo minut podařilo sekci vystěhovat.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru rychle zlikvidovali požár a vyklidili pole vyšetřovatelům.

„Ale teď si představte, že místnost je zahalena kouřem. Nebylo by v ní vidět a bez přístroje by v ní nešlo přebývat," zhodnotil Libor Zikeš, ředitel jičínského územního odboru Hasičského záchranného sboru, během cvičení. Důležité však je, že si všichni zaměstnanci nemocnice i členové IZS vyzkoušeli, jak je během krize nutné jednat.

Akce je zkouškou, neboť zásah se dočká odborného vyhodnocení.

„Záměrně se pro taková cvičení vždy vybírají budovy, kde je kritická infrastruktura nebo kde je větší koncentrace osob," doplnil Libor Zikeš.

Ředitelka nemocnice Dana Kracíková je přesvědčena, že všichni zaměstnanci jsou dobře obeznámeni s krizovými plány. „Ale když se pracuje s lidmi, může se samozřejmě stát cokoliv. Panice se nikdy nedá plně zabránit." Pokud by došlo k požáru, v případě „interny C" by se jednalo o evakuaci více než dvaceti pacientů.

Do IZS patří Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Všechny tyto složky byly včerejší u zkoušky přítomny.