Vrchovina – Dvě různé tváře ukázalo počasí během víkendového okresního kola hry Plamen. Závody mladých hasičů, během nichž se vyformují nejlepší týmy, které mohou postoupit do vyššího kola postupových závodů, uvítalo v pátek odpoledne slunce.

To však během několika málo hodin vystřídaly extrémní podmínky.



Štafety 4 x 60 metrů, CTIF a částečně i dvojic stihli pořadatelé zařadit do pátečního programu, deštivá sobota se nesla v duchu požárních útoků – jak toho, s nimž se většina diváků setkává nejčastěji, tak CTIF, který je specifický například tím, že se při něm nesmí mluvit. Ve dvou věkových kategoriích se představilo několik stovek závodníků. Mezi pětičlennými kolektivy mladších (do 11 let) předvedla nejlepší formu trojice Brada-Rybníček, Nová Paka a Lázně Bělohrad, mezi staršími kolegy (do 15 let) stála v čele pořadí vítězů Rohoznice následovaná Brady-Rybníčkem a Lužany.

Kompletní, tedy devítičlenná družstva ovládly mezi mladšími s přehledem děti ze Slatin, stříbro braly Holovousy, bronz patří Dobré Vodě. U starších se bojovalo o právo postupu na krajské kolo, které si nakonec vysloužily Brada-Rybníček a Holovousy. Třetí Vidochov se musí spokojit „jen" s nepostupovou třetí příčkou.



Nedělní závod dorostu byl nakonec kvůli nepřízni počasí zrušen, neboť ani závodní dráha neunikla povodním a celá se změnila v dočasné koupaliště. O reprezentantech této kategorie se tak rozhodne až tuto sobotu při okresním kole dospělých, které se uskuteční na jičínském atletickém stadionu. ⋌Šárka Jebavá