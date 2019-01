Jičínsko - Jičínská Cidlina dosáhla včera v 18 hodin prvního povodňového stupně, který byl odvolán až dnes ve čtyři hodiny ráno. Od té doby má spíše klesající tendenci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Podle vyjádření z Povodí Labe je situace na Jičínsku více méně stabilizovaná. „Cidlina se pohybuje na setrvalé úrovni, tedy střídavě mezi prvním a nultým stupněm. Předpokládáme, že takto to bude v průběhu celého dnešního dopoledne a brzkého odpoledne," vysvětlil Jiří Krenca z labského povodí, který upozorňuje i na to, že v pozdějších odpoledních hodinách jsou očekávány další srážky, a to především v horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor, kde by v úhrnu mělo spadnout kolem 30 -40 milimetrů. V podhůří by to mělo být méně, odhadem kolem 20 milimetrů.

Vzhledem k tomu, že se teploty pohybují poměrně vysoko nad nulou a tání sněhu má pokračovat, lze v průběhu zítřka, a to hlavně v ranních a dopoledních hodinách, opět očekávat stoupání hladin řek.

Nicméně pracovníci Povodí Labe uklidňují, že aktuálně na Jičínsku nehrozí nebezpečí druhého stupně, ale vše samozřejmě záleží na vývoji počasí. Pracovníci povodí zůstávají v pohotovosti.

Vývoj budeme i nadále sledovat a o aktuálních změnách vás informovat.