FOTO: Pouťové radovánky na Pecce jako za starých časů

Řetízák za deset kaček, dřevěný dětský kolotoč za to, co kdo dá, lodičkové houpačky, chytání rybiček v kašně a třeba i stará řemesla. Peckovská Bartolomějská pouť vrátila návštěvníky do časů našich babiček, nikdo nikam nespěchal a každý se bavil po svém.

Autor: Iva Kovářová