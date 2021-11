Svou otevřenost, lásku ke knihám a vášeň pro sbírání příběhů využívá při vedení malechovické kroniky, do které zaznamenává vše, co se ve vesničce v srdci Českého ráje děje. "Myslím, že kniha nezanikne. Vždycky se najdou lidé, kteří budou chtít vědět, jak žili jejich předci," říká v rozhovoru.

V Libošovicích vedete knihovnu a zároveň jste kronikářka, jen pro Malechovice. Jakto?

Jsem knihovnice z povolání. Na začátku minulého století v roce 1919 bylo podle zákona zavedeno, že v každé obci musí být knihovna. To byla rarita Československa. Zároveň musela se musela v každé obci vést kronika. Jsme součástí Libošovic, takže máme společnou knihovnu tam. Po revoluci vešel v platnost nový knihovnický zákon, ve kterém stojí, že knihovna bude zaregistrovaná na ministerstvu kultury pouze v případě, že bude mít veřejně přístupný internet. To znamená, že zanikly ty maličké knihovny v maličkých obcích a zůstaly jen ty větší. Na celém Jičínsku je nyní knihoven asi šedesát. Ale kroniku si vedeme vlastní v každé vesničce, která k Libošovicím patří. Takže jich máme celkem devět.

Alena Pospíšilová je už padesát let profesionální knihovnicí. Pochází z Libošovic, život ji ale zavál do knihoven po celém regionu. Pracovala jako knihovnice v semilské, jičínské i sobotecké knihovně, než se natrvalo usadila v Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích. V roce 2008 pomáhala jako dramaturgyně při přípravě festivalu Jičín - město pohádky, kulturní a společenské akce pořádá dodnes v Libošovicích s velkým nadšením. Ráda žije aktivní život, vzdělává se a tráví čas se svými vnoučaty. Na kontě má také řadu publikací o slavných rodácích, historii a folkloru své rodné vsi.

Vaše knihovna nese jméno po Antonínu Bochovi. Kdo to byl?

Antonín Boch byl řídící učitel. Když mu bylo devatenáct, dokončil jičínský učitelský ústav a nastoupil do Libošovic na své první místo. Nakonec se tam usadil, oženil se, vzal si dceru svého nadřízeného a nakonec to dospělo k tomu, že se sám stal řídícím učitelem libošovické školy. Dříve bývalo hodně dětí, v libošovické školy byly dokonce čtyři třídy. Byl to takový klasický řídící. Normálně vyučoval, vychovával děti, ale také muzicíroval, hrál divadlo, provozoval kampeličku, zkrátka co si vzpomenete, to ten pán byl. Vždycky se říkalo, že farář, učitel, hostinský a starosta jsou základ vesnice. Ti, co dávají lidi dohromady. Pan řídící Boch byl takhle skvělý. Ještě dnes žijí čtyři jeho žákyně.

Proč je stále potřeba tyto příběhy připomínat?

Třeba právě příběh pana řídícího Antonína Bocha je příkladný, stojí za to vyprávět. Historky o lidech, kteří něčeho dosáhli a prospěli lidem. Někdy se mi zdá, že těch dobrých příkladů moc nemáme jak ve vrcholné politice, tak i mezi sebou. Lidi mají svoje hrdiny z filmů a knih. Já jsem třeba milovala Vinnetoua. Tyhle vzory dokáží člověka namířit správným směrem.

K tomu je dobré i kronikaření, ne?

Určitě ano. I mezi sousedy se často najde příběh, který je inspirativní a je třeba jej zaznamenat.

Jak jste se k vedení malechovické kroniky dostala?

Požádali mě o to. Tady v Malechovicích žije pětadvacet lidí. Není tu moc výběr. Já jsem tady jediná narozená v polovině minulého století, která tady zůstala bydlet. Všichni odešli. Teď se sem lidi postupně vrací.

Co je v dnešní době náplní práce kronikáře?

Pořád si zapisuji všechno, co se děje. Mám pomocný sešit, do kterého všechno zaznamenávám. Zrovna teď je poslední zápisek v sešitu o volbách. O tom, jak dopadly tady v Libošovicích. Předtím tam je slavnostní koncert a že bylo září teplé a suché. Také tam mám napsané svoje dojmy z nového keltského oppida, které vzniklo nahoře na Semíně. Osobně se mi moc nelíbí. Je to samý beton a tady v Českém ráji to nedává smysl. Ale zaznamenala jsem to, aby jednou lidi po nás mohli číst, jak jsme to vnímali my starousedlíci.

A ty zápisky potom přepisujete do samotné velké kroniky?

Přesně tak. Já ale nejsem moc dobrá kronikářka. Mám totiž v zapisování do kroniky velký skluz. Třeba Marie Šimůnková, která kronikaří ve Vesci, je podle mě excelentní. Ale já jsem spíš organizátorka a momentálně je pro mě priorita trávit čas s vnoučaty a k tomu mám řadu dalších aktivit. Jsem taková neposedná důchodkyně. Navíc vnímám každý zápis do kroniky jako obrovskou zodpovědnost.

Je v kronice prostor pro názor kronikáře?

Myslím si, že určitě ano. Já zaznamenávám historii ze svého pohledu. Tak, jak ji vnímám já. Každý kronikář to dělá podle svého zaměření. Můj předchůdce v Malechovicích byl včelař a zemědělec, takže jeho záznamy se hodně týkaly úrody, počasí a tak dále. Já třeba schovávám všechny plakáty, novinová vydání, ale také účtenky z obchodu nebo jízdenky. Aby si budoucí generace mohly přečíst, kolik co dříve stálo a porovnávat se svou dobou.

Čeho se týkají vaše zápisky?

Úplně všeho. Změna doručování pošty, sčítání lidu, kdo se narodil, kdo zemřel, kolik se čeho urodilo a tak dále. Všechny zajímavosti, co vás napadnou. Na začátku století jsem třeba psala velký zápis o Semtínské lípě. To byl památný strom v Libošovicích, který zničil blesk. Sice to není přímo v Malechovicích, ale pro nás všechny to byla velká součást života. A 27. května roku 2000 do ní udeřil blesk a lípa padla. Bylo to symbolické zahájení nového tisíciletí, tak jsem o tom napsala.

Kam by se měla malechovická kronika ubírat v budoucnu?

Můj předchůdce dokonce napsal krátkou historii každého čísla popisného. Takže když se po tom lidi pídili a ptali se, tak jsem jim to vypsala. Ráda bych v tom pokračovala a tu historii doplňovala, pokud mi to lidi budou ochotní říct. Ale dneska je trochu jiná situace, protože se zavedlo GDPR. Podle regulí by se do kroniky skoro nic nemělo psát. Nemá se tam psát třeba že se někdo narodil, že někdo umřel a podobně. Přitom na internetu se o sobě dozvíte úplně všechno včetně čísla bot, ale do kroniky se to psát nemá. To jsou podle mě naprosté nesmysly.

Setkáváte se při shánění informací s ochotou lidí se svěřit?

To se liší člověk od člověka. Někdo se o svůj příběh rád podělí, někdo vyloženě nechce. Stalo se mi například, že jsem se šla zeptat nově přistěhovaných lidí na jejich novou studnu na dvoře a oni mi řekli, že si nepřejí, aby se o nich psalo. Tak jsem o nich nepsala, je to jejich rozhodnutí, které musím respektovat.

Jaký význam má ještě v dnešní době vést obecní kroniku?

Co je psáno, to je dáno. Je to jako s knihami. Kdysi jsem u maturity psala úvahu o budoucnosti vydávání knih. Já věřím, že kniha nezanikne, i když budou další nová média. Tenkrát jich ještě nebylo tolik jako dnes, ale už se rozmáhala televize a podobně. Existují všemožné čtečky, ale já třeba potřebuji mít knihu vytištěnou. Držet ji v ruce, polaskat se s ní, cítit v rukou papír. Věřím, že se vždycky najde někdo, koho to bude zajímat. Kdo bude chtít porovnat, jak se žilo.

A jak se nyní v Malechovicích žije?

Krásně. Je tu nádherně, máme velké štěstí na prostředí a krajinu okolo. Navíc v dnešní době má každý auto, takže žít na vesnici už není žádný handicap. Stejně se všude jezdí autem. Ale to se taky hodně liší. Jsou lidé ve městě, kteří nikam nechodí, protože se jim nechce. A naopak jsou na vesnici tací, kteří chtějí a vždycky najdou způsob, jak někam jít. Jsem šťastná, když se lidi sejdou, můžu jim pomoci, aby spolupracovali a aby nám společně bylo na světě hezky. Abychom se jen nemračili a nevznikala zbytečná nedorozumění.