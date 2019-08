Pomoc rovněž využívají pracovníci úřadu práce a sociální služby města pro své klienty.

Banka funguje v návaznosti na obchodní řetězce, které mají ze zákona povinnost před vypršením minimální doby trvanlivosti nabídnout zboží potravinovým bankám místo toho, aby je zlikvidovaly v kafilerii.

Pravidelně se také konají celorepublikové potravinové sbírky ve spolupráci se supermarkety, které spočívají v tom, že občané nakupují potřebné potraviny, které darují na dobročinné účely.

„Piškoty, dětské přesnídávky, výživy, ty se k nám většinou dostanou právě díky potravinové sbírce. Je to skvělá akce,“ chválí David Rejlek z jičínské charity dárce, kteří mohou vedle trvanlivých potravin darovat i mléko, dětské výživy, paštiky, masové konzervy, drobnou drogerii jako toaletní papír, zubní kartáčky, pasty.

Přidělování potravin má na druhou stranu svá pravidla. Využít služby banky může jedině ten, kdo předloží dobrozdání od úřadu, nebo ten, u koho proběhne sociální šetření pracovníků Charity Jičín. Ti situaci vyhodnotí a v případě potřeby potravinovou pomoc nabídnou. Rodina musí ale spolupracovat na zlepšení své tíživé sociální situace. Pokud se tak neděje, je potravinová pomoc zastavena.

„Není možné, aby člověk přišel jen tak a natáhl ruku,“ říká ředitel Rejlek.

Z potravinové banky čerpá materiální pomoc na Jičínsku dvacet rodin. Za měsíc je to pak zhruba dalších pět jedinců. Balíček obsahuje základní potraviny jako rýži, těstoviny, masovou konzervu, sáček polévky.

„V azylovém domě je maminka se třemi dětmi, za manžela platí dluhy, nemá ani peníze, aby dětem zaplatila jídlo. Takových smutných příběhů je víc,“ popisuje realitu pracovnice charity Šárka Barešová.

Sama jezdí doplňovat zásoby banky každou středu do Tesca. „Někdy dostaneme jablka, brambory, cibuli, potraviny, které se musí ihned distribuovat. Ty pak předávají rodinám sociální pracovnice,“ vysvětluje.

Jičínská charita, která za loňský rok přerozdělila zhruba 10 tun jídla, bude potravinovou banku rozšiřovat. Nový sklad vznikne na Nové Městě, prostory upraví jičínská radnice a spolku je bude za 17,5 tisíce ročně pronajímat.

„Slyšel jsme i stížnost na naší službu, že dáme potravin do rodiny a ony s tím kšeftují. To nepopírám, ale když nám to lidi neřeknou, my nemáme žádnou šanci to zjistit. Určitá míra zneužití pomoci je vždycky a člověk s tím musí počítat,“ konstatuje David Rejlek.

V Královéhradeckém kraji funguje velký sklad potravin v Hradci Králové, a také pobočka v Jičíně. Dále vzniknou potravinové banky v Trutnově a Dvoře Králové.