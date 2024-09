Ostatně soudím, že je odměnou, neboť s programem dali si záležet. Neboť nepodlehli dnešní módě toužící po rámusu, přemíře barev a přemíře kýče. V tom předčili i Martin (dříve Turčianský Svatý Martin), odkud jsem se právě vrátil a kde probíhal Jarmok. Martin je o něco větší, má 50 000 obyvatel.

Taky si můžu vzpomenout jarmarky kdysi, se sudem okurek, kde dávali i napít láku. A s nanuky, kterým se tenkrát říkalo „ledomedo cuc na špejli v čokoládě“. Vybavují se i i jarmareční písně, kdy zpěváku ukazoval obrázky, o čem zpíval. Teď harmonikář, živý, žádná reprodukovaná hudba. Dokonce se chlapi po dvou pivech i přidávali. Kdy se naposledy v Libáni na náměstí zpívalo?

Kolotoč byl tu šlapací. Z dílny vynálezce, truhláře pana Jiřího Šádka. Někdo uprostřed na kole šlapal a mašinka se rozjela s malými dětmi. Kdo přišel první, byl mašinfíra a mával rodičům. Dřevěných vynálezů bylo tu víc. Takže vixlajvantů méně.

Dalším nápadem byl dlouhý stánek dívek i chlapců z turnovské „šperkárny“. Druháci a třeťáci předváděly co se už naučili a své výrobky mohli hned prodat. Ceny levné. Zákony trhu v praxi. V rámci svého dlouhodobého průzkumu povídám si s dívkou v bíle haleně a opětovně si vyvracím fňukaní některých, kteří pomlouvají „dnešní mobilovou mládež“. Ukrajinka v bílé košili s maminkou žijící v Turnově ví, co chce. Až vychodí střední, ráda by na výtvarnou vejšku. Už měla svůj jeden obrázek vystavený.

ProChorův stánek s názvem Vzpomínka na mládí byl z bezpečnostních důvodů poněkud stranou. Jak má střelnice být. Luk, prak, pistole na gumičky, špaček, kuličky, honění obruče. To už jsem se naučil, jako šašek kličkoval mezi lidmi, ale nikoho nezranil.

Chvíli trvalo, než si rodiny s barevnými balonky zvykly na jiný svět. A tak se stánek stal i místem vzpomínek. Přišli i spolužáci, jsme narození v roce 40. Jaruška (přinesla na ukázku zouvák), Gábina, co se usmívá, a Olda, vyrobil skvělý luk a nabrousil mi nože. Ale i rodiče dětí zašli do vzpomínek svých dědů. A tak jsme se dostali přes Honzu Škobise, skvělého fotbalistu, i k panu doktorovi Škobisovi, který mne porodil. Stál jsem tenkrát s bytel uhlí myslím 280 korun. Byla válka, uhlí vzácné.

První honorář byl nepeněžní. Jedna maminka se na mne usmála.

Sbalil jsem svůj cirkus, ale stopem do Jičína mě nikdo nevzal. Asi jim vadila moje obruč – ráfek. Tak jsem šel na autobus, pan řidič byl opět protivnej. Zvykám si. Na Veselce jsem „propil honorář“, Radegast a hermelín. Na zahrádku dopadalo poslední sluníčko a vlastně mi bylo docela dobře.