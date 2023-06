Její kamarádka reportérce Deníku potvrdila, že přestože jediná přepážka s jednou pošťačkou na Novém Městě otevírá pouze na pár hodin denně, pro některé lidi bude její zrušení představovat zásadní problém. „Pracovala jsem v obchodě hned vedle, takže můžu potvrdit, že sem lidi chodí hodně. Hlavně důchodci. My si všechno zařídíme a zaplatíme elektronicky, balíky nám doručí až domů a dopisy tolik neposíláme, ale co oni? Teď budou muset stát dlouhé fronty na hlavní pobočce," řekla.

O zrušení pobočky na Novém Městě v Jičíně rozhodla Česká pošta letos v dubnu. Skutečnost, že na přepážce v takzvaném Bunkru, který stojí příhodně uprostřed čtyřtisícového sídliště Na Jihu, od 1. července nepošlou dopis, však na místní v plné síle dolehlo teprve nyní. „Bude to pro nás hrozné, s každou složenkou běhat na pobočku v centru. Já si je budu nechávat a potom tam půjdu najednou. Ale co všichni ti staří lidi, kteří sotva dojdou z domu sem“ ptala se rozčílená žena, které ve čtvrtek odpoledne vysedávala s dětmi na zídce přímo před rušenou pobočkou.

O tom, že zastupitelstvo Jičína rozhodovalo, zda pobočku v náhradním režimu v Bunkru zachovat, ženy nevěděly.

Koncem května potvrdil jičínský starosta Jan Malý (ANO) záměr města prozkoumat možnosti služby Partner Plus, kterou Česká pošta nabízí městům, která od konce června přijdou o některé pobočky. Jedná se o navázání partnerství radnice a pošty, při kterém město hradí náklady na provoz pobočky. Vstupní náklady na provoz pobočky se podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila pohybují okolo 48 tisíc, další náklady na provoz začínají na 26 tisících korun měsíčně.

Nové Město v Jičíně přijde o pobočku České pošty

„Přišla nám petice, která požadovala, aby pošta na Novém Městě zůstala. Proto jsem se snažil shromáždit veškeré podklady pro rozhodnutí zastupitelstva," přednesl na zasedání starosta. Město si nechalo vyčíslit náklady, které by pro něj zachování pobočky Partner Plus znamenalo. Podle starosty se tato částka pohybuje okolo 900 tisíc korun. Radnice se zabývala také situací jediné zaměstnankyně pobočky, které Česká pošta nabídla nové působiště v Libáni, pokud pobočka na Novém Městě zanikne.

Na základě dodaných podkladů nakonec 19 zastupitelů zvedlo ruku pro zrušení pobočky. Hlavním důvodem pro ně byly vysoké náklady, které navrhují využít jinde. Pro zrušení pobočky hlasoval například také místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín). „Je pravda, že pobočka na Novém Městě slouží pouze úzkému okruhu lidí a senioři z jiných částí Jičína to do centra na pobočku mají ještě dál. Řešením by podle mě bylo využití těchto peněz na zřízení služby senior taxi, kterou by si důchodci mohli objednat ze všech částí Jičína a na poštu se nechat zavézt," zdůvodnil své hlasování Hamáček.

Se zrušením pobočky souhlasili také všichni zastupitelé z opozice. Petr Šindelář z Jičínského demokratického klubu navrhnul využití peněz na rozšíření sítě jičínské veřejné dopravy.

Česká pošta zruší pobočku v Jičíně Na Jihu. Z Bunkru od července dopis nepošlete

Naopak v koalici se našli odpůrci rušení. Proti zvedl ruku Jan Bušta z Volby pro Jičín, která se dlouhodobě zabývá rozšiřováním služeb na Novém Městě a staví na tom i svá programová prohlášení.

Ani místostarostka Alena Stillerová (ANO) nechtěla poštu v Bunkru rušit. „Na Novém Městě bydlím a obrací se na mě lidé, kteří pobočku využívají. Vím, že i u nás v domě žije paní, která si nechávat vozit nákupy a na poštu do centra si nemůže dojít. Já sama jsem pobočku využívala hlavně v poslední době, kdy se rozšířila otevírací doba i na odpoledne. A jako zásadní důvod pro zachování pobočky vidím možnost parkování. Před Bunkrem zaparkujete, před poštou v centru ne," vysvětlila svůj postoj.

Pobočka České pošty na Novém Městě se uzavře v pátek 30. června, kdy bude z provozních důvodů mít otevřeno pouze jednu hodinu. Od července zůstane přepážka zavřená, stejně jako dalších 300 ve větších městech po celém Česku. Podle Malého tím ale záležitost pro radnici nekončí, nadále se budou zabývat možnostmi rozšíření jiných balíkových a poštovních služeb.