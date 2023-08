Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo s přípravou dalšího úseku dálnice D35. Ministerstvo dopravy v pondělí zahájilo stavební řízení pro 7,5 kilometru dlouhý úsek mezi exitem z D11 v Plotišti u Hradce Králové a Sadovou. Dle serveru zdopravy.cz by stavba měla začít příští rok.

Ilustrační foto | Foto: ŘSD

Zahájení stavebního řízení oznámilo ministerstvo na úřední desce. Stavba by měla navázat na úsek ze Sadové do Hořic, kde již došlo k výběru zhotovitele a na podzim by měla začít samotná stavba.

ŘSD v informačním letáku stavby uvedlo, že má již vykoupeno 93 % z celkové výměry pro stavbu dálnice, která má od března územní rozhodnutí. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovaly společnosti AFRY CZ a Satra.

Odhadované náklady na stavbu jsou 2,25 miliardy korun. Trasa dálnice vede rovinatým a mírně zvlněným terénem. Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokladem archeologických nálezů. Prochází územím památkové zóny „Bojiště bitvy u Hradce Králové“. V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem devět nových mostních objektů, z nichž nejdelší je 114,3 metru dlouhá estakáda Všestary.

Zdroj: Youtube