Poslední nosorožec svého druhu je na prahu smrti. Sudána postihla infekce

Dvůr Králové nad Labem – Smutné zprávy vyslala do světa královédvorská zoologické zahrada. Její nosorožec severní Sudán, poslední žijící samec svého druhu, trpí v keňské rezervaci vážnými zdravotními potížemi.

„Jeho stav se výrazně zhoršil,“ potvrdila mluvčí Safari parku Dvůr Králové Andrea Jiroušová. „Vzhledem k jeho pokročilému věku neočekáváme výrazné zlepšení,“ doplnila.



Zhoršení zdravotního stavu souvisí s infekcí na pravé zadní noze. Ta se mohutnému zvířeti vytvořila na konci loňského roku. Souvislost má prý především s věkem zvířete.



„Tým veterinářů z několika zemí okamžitě nasadil léčbu, na kterou samec dobře reagoval. V lednu a až do poloviny února se znovu normálně pohyboval. Jeho aktivita se zvýšila, do normálu se vrátily i stravovací návyky,“ přiblížila Jiroušová.



V posledních dnech však nosorožce napadla na stejném místě další, podstatně hlubší infekce. Navzdory nepřetržité a okamžité léčbě se však zranění nehojí. „Současný stav Sudána u ošetřovatelů vyvolává velké obavy. Jde o velmi staré zvíře a nechceme, aby jakkoli trpěl,“ dodala Jiroušová.



Lékaři nyní nasadili maximální úsilí k záchraně života jediného žijícího mužského jedince svého druhu. Vývoj zdravotního stavu Sudána je však nejistý.



Pětačtyřicetiletý Sudán dostává už téměř rok léky proti bolesti. Kožní léze se mu v pokročilém věku stále hůř hojí.



Zvíře je stále majetkem královédvorské zahrady, kam přijel jako jedenapůlroční mládě v roce 1975. Před devíti lety však byl v rámci záchranného programu odvezen do keňské rezervace Ol Pejeta.



Súdán ve Dvoře Králové zplodil dvě mláďata. „Díky zahradě přežil vyhubení vlastního druhu v přírodě. Vrátil se domů, kde už neměl žádné příbuzné,“ upozorňuje na krušnou realitu Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů Safari Parku Dvůr Králové. „Ta symbolika je hrozně silná. Je posledním samcem svého druhu. I když doufáme, že se ještě nějaký v budoucnu narodí, je to ohromný příběh. A my jsme nesmírně šťastní, že Súdán může dožít v podstatě doma,“ dodává Stejskal.



Na světě v současné době zbývají poslední tři jedinci nosorožce severního bílého. Se Sudánem v Africe žijí také samičky Nájin a Fatu. Ani ony však nejsou schopné reprodukce. Vědci nyní dokončují výzkum unikátní metody, která by zvířecí druh zachránila díky genetickému inženýrství.