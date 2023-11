„Cena paliva se zvyšuje o pár grošů v podstatě každý den. Obávám se, že brzy dosáhne sedm zlotých za litr,“ komentuje vývoj ceny PHM jeden z polských motoristů Łukasz Michalak. Pro zajímavost - cena litru benzinu v mirošovské stanici Orlen vylezla na 6,45 PLN, což je v přepočtu cca 36,80 Kč. To je prakticky stejná cena, jakou má Benzina Orlen na české straně hranice v Náchodě, kde v poslední říjnový den stál benzin 36,90 a nafta 37,90 korun.

Jsou to bezmála tři týdny, kdy v příhraničním městě Mieroszów otevřeli po 13letém čekání novou čerpací stanici Orlen. Vzhledem k tomu, že benzinka stojí jen 5,5 kilometrů od hraničního přechodu ve Starostíně nedaleko Meziměstí na Broumovsku, tak nebylo ani velkým překvapením, že prvním zákazníkem byl český motorista, který si přijel naplnit nádrž výrazně levnějším palivem.

Litr stál 5,99 PLN, což dle tehdejšího kurzu bylo necelých 32 korun. Podle jeho slov na litru naturalu 95 ušetřil mezi 6 až 8 korunami. „Záleží na tom, jak se pohybuje kurz koruny a zlotého a samozřejmě i na tom, jaká je aktuálně cena paliva u nás," uvedl tehdy Miroslav Sedláček, že cenový rozdíl při plné nádrži už je zaznamenáníhodný. Proto také v prvních dnech měly podle obsluhy čerpací stanice zhruba tři auta z pěti české „espézetky".

A teď střih do současnosti. Je konec října a situace je úplně jiná. Rozevřené cenové nůžky pohonných hmot mezi cenami u nás a v Polsku během posledních dvou týdnů secvakly z 8 korun na 0. Ba co víc. Na některých čerpacích stanicích v Polsku už je benzin i nafta o něco málo dražší než u nás. Naplnila se tak prognóza, že před volbami se ceny PHM drželi nízko zejména díky Orlenu, který má vazby na dosud vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS). A po volbách začaly ceny nepřehlédnutelně stoupat.

Naproti tomu, po předchozím několikaměsíčním zdražování, v Česku klesají průměrné ceny pohonných hmot čtvrtý týden v řadě. Průměrná cena benzinu tak klesá stále hlouběji pod úroveň 40 Kč za litr. Tam byla před třemi týdny a tempo jeho zlevňování přitom zrychluje. Za poslední týden zlevnil natural o 51 haléřů, o 33 haléřů na litru zlevnila nafta.

„V příštích sedmi dnech benzín zlevní, a to v rozsahu kolem 20 haléřů na litr, zatímco nafta z důvodu začínající topné sezóny zlevní méně, zhruba o 10 haléřů na litr," vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda, že s nastupující topnou sezonou totiž stoupá poptávka po topné naftě používané v průmyslu.

Do cenového poklesu u českých čerpacích stanic ale může podle Kovandy negativně promluvit pokračující napjatá situace na Blízkém východě. „Konflikt mezi Izraelem a Hamásem se může kdykoli zásadně vyhrotit. Ropa a ropná paliva nyní mohou výrazněji zdražit, pokud se blízkovýchodní střet rozšíří a potenciálně zahrne i Írán, tedy klíčového světového producenta a vývozce ropy, a také Spojené státy," nastiňuje možný scénář ekonom Kovanda.

Růst cen v Polsku se promítá i do zájmu českých motoristů. V pondělí odpoledne k mirošovské stanici Orlen během čtvrt hodiny nepřijelo ani jedno české auto. Cena za pár dní z 5,99 PLN postupně vylezla na 6,45. Vzhledem k tomu, že za tu dobu posílila ve vztahu ke koruně i polská měna, tak už se tankování v Polsku tolik nevyplatí - litr zde v přepočtu vyjde 36,77 kč. To je prakticky stejná cena jakou má Benzina Orlen na české straně hranice v Náchodě, kde v úterý 31. 10. stál Natural 95 36,90 a nafta 37,90 korun. Dražší, než zde je jen o pár kilometrů dále na polské stanici Shell, kde stojí natural 6,59 PLN, takže zde za litr benzinu motorista zaplatí cca 37,50.

Polské zdražování a české zlevňování PHM se už viditelně projevuje na zvýšeném zájmu o čerpání na české straně hranice. Zatím ale jen tuzemských motoristů. „Poláci k nám zatím tankovat nejezdí," směje se pracovnice poslední čerpací stanice na české straně hranice.

Proč ceny na dosud nejlevnějším Orlenu v Polsku dramaticky rostou?

Na stanicích Orlen zdražují pohonné hmoty i třetí týden po polských volbách. Samotný Orlen to vysvětluje tím, že ceny, které několik týdnů před volbami zůstávaly pod šesti PLN, nyní rostou mimo jiné i kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu. „Ceny pohonných hmot v Polsku zůstávají jedny z nejnižších v Evropě. Sestupný trend cen byl přerušen kvůli eskalaci situace na Blízkém východě. Palestinsko-izraelská válka vyvolala obavy z možnosti rozšíření konfliktu do dalších zemí regionu, což může mít za následek výrazné omezení dodávek ropy a paliv připravených na trh," stojí v prohlášení polského Orlenu. „Eskalace palestinsko-izraelského konfliktu nebyla událostí, kterou bylo možné předvídat. V následujících měsících však ovlivní ceny ropy a pohonných hmot, výrazně omezí možnost jejich poklesu a v nepříznivém scénáři způsobí jejich rychlý růst. To je důležitý faktor, který firma zohledňuje a přizpůsobuje tomu ceny nabízeného paliva," nechává si Orlen otevřeny zadní vrátka a ujišťuje spotřebitele, že se bude snažit omezit výkyvy cen pohonných hmot způsobené nestabilitou geopolitické a ekonomické situace ve světě a bude i nadále usilovat o to, aby maloobchodní ceny v Polsku zůstaly jedny z nejnižších v Evropě.