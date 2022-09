Na příjemném setkání všech zúčastněných bojovníků se s díky nešetřilo. Peníze už v uplynulých měsících přistály na účtech obdarovaných, proto se už rodiny mohly podělit o informace, na co je použijí. „Jindra potřebuje nákladné rehabilitace a v létě dostal nové ortézy. Byl to pro nás všechny boj s bolestí a náročným zvykáním. Ale nevzdáváme se. Jen bychom potřebovali, aby měl den 48 hodin a my tak měli čas i na jiné věci než cvičení a lékařské prohlídky,“ uvedla Jindrova maminka Romana Šírová.

Bezpáteřní nespravedlnost, kritizuje Polman vyškrtnutí ze seznamu vítězů

Sedmiletý chlapec se od narození potýká s centrální koordinační poruchou, která mu brání v chůzi. Neurorehabilitace a speciální pomůcky ve většině případů nejsou hrazeny pojišťovnami. Každý pokrok je ale pro rodinu velkým úspěchem. „Neděláme si velké naděje, že by někdy mohl třeba závodně hrát fotbal. Ale chtěli bychom pro Jindru alespoň částečnou samostatnost,“ dodala Romana.

Malá Lilli zase trpí Crouzonovým syndromem - vrozenou vadou vývoje lebky - a několika dalšími onemocněními, včetně trvale zavedené tracheostomie, dýchacích potíží a nedoslýchavosti. Holčička potřebuje nákladná lékařská vyšetření a za pár let by měla absolvovat operaci, která by jí do budoucna mohla zajistit šanci na plnohodnotný život. Ani tady ale pojišťovny nepomůžou. „Teď Lilli trápí rýma a brzo by měla opět podstoupit další vyšetření hlavy. Lidé často říkají, že oni by to nezvládli. Ale musíme bojovat dál,“ vysvětlila maminka Mirka Dvořáková.

„Pro nás jsi vítěz“

Obě rodiny a Polmana přivítali ve svém Domečku zástupci sdružení Sportem proti bariérám. Dům, který už několik let přestavují na zázemí a bezbariérové chráněné bydlení, vyžaduje nákladné rekonstrukce a ani jeho provoz není v dnešní době nejlevnější. „Teď nás straší rostoucí ceny energií. Nejspíš budeme muset omezit topení a zvýšit nájmy ubytovaným lidem. V budoucnu nás čekají další stavební práce v podkroví a stavba nové střechy,“ připomněl vedoucí projektu Ladislav Kratina.

Kvůli vývojové vadě ji čeká operace za miliony. Šestileté Lilli pomáhá i Polman

Sbírku na pomoc oběma dětem a staropackým vozíčkářům uspořádal Polman v rámci své účasti na závodě NorthCape-Tarifa. Do cíle sice dorazil jako první s velkým náskokem, po sporech s pořadatelem byl ale dodatečně postaven mimo závod. Jako hlavní argument pořadatel uvedl nedodržení pravidel závodu bez podpory.

Jeho fanoušci jej ale nadále považují za vítěze a o celém závodě a sbírce vzniká také film. „Pro nás jsi byl vítěz, ještě než jsi šlápnul do pedálů,“ děkovala „Ultrapakovi“ Romana Šírová.