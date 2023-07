Ultracyklista Daniel Polman z Nové Paky jako první Čech zdolal nejdelší jednodenní závod Race Across The Alps s převýšením 14,5 tisíce metrů. Na počest českého polárníka, objevitele a kartografa Julia Payera doplnil tento extrémní výkon ještě dvěma náročnými projekty. Svými sportovními výkony se snaží i pomáhat potřebným.

Ultracyklista Daniel Polman vyrazil na další extrémní dobrodružství. Znovu uspořádal sbírku na pomoc zdravotně znevýhodněným, zároveň připomíná památku významného objevitele a polárníka, teplického rodáka Julia Payera. | Foto: TRAGA/Tadeáš Kopča

Daniel Polman připomenul významného horolezce Julia Payera jen těžko představitelnou porcí sportovního úsilí. Každá z třech částí projektu byla sama o sobě extrémní výzvou: v pátek 23. června se postavil na start nejtěžšího jednodenního cyklistického závodu na světě Race Across The Alps. Trasu dlouhou 525 km s převýšením 14 500 výškových metrů zvládl v čase 24 hodin a 52 minut, což mu v mezinárodní konkurenci vyneslo cenné 10. místo. Stal se zároveň prvním českým finišerem tohoto slavného alpského závodu s tradicí přes 20 let.

„Tento závod ze mě vyždímal prakticky veškerou tělesnou energii. Za těch 25 hodin jsem spálil přes 16 000 kalorií," popisuje klání Polman, který je na extrémní závody zvyklý.

Vloni projel Evropu od severu na jih za pouhých 24 dní.

Připomínka opomíjeného objevitele

Za cílovou čárou ale zasloužený odpočinek nečekal. Novopacký ultramaratonec pokračoval druhou částí projektu. Spolu se svým týmem vystoupil na chatu Julius Payer Hütte, pojmenovanou po významném teplickém rodákovi, který si zamiloval severoitalské Jižní Tyrolsko.

A o den později absolvovali náročný vysokohorský výstup na Ortler, na němž kdysi Julius Payer rovněž stanul a celou oblast kolem něj zakreslil a zmapoval.

Na dobrou věc



Šílených projektů, při kterých si sahá až na dno, má za sebou Dan Polman bezpočet. Vždy se je ale snaží spojit s dobročinností. Loňský závod věnoval na pomoc dvěma dětem se zdravotním znevýhodněním Lilli a Jindříškovi a staropacké organizaci vozíčkářů Domeček plný koleček (DPK). Letos se rozhodl této trojici pomoci znovu, do party k obdarovaným pozval také Lékaře bez hranic (LBH). „S potěšením jsem pozoroval, jak peníze v rámci loňské sbírky padly na úrodnou půdu, rozhodl jsem se to vzít tak trochu přes kopírák. Přizval jsem i Lékaře bez hranic, jejichž činnosti si hodně vážím a obdivuju je. Vybranou částku na konci sezóny rozdělím 25 % pro každého," zdůvodňuje cyjklista.



Sbírka stále běží, na pomoc Lilli, Jindříškovi, DPK a LBH můžete přispět na transparentní účet 2102005215/2010.

„Výstup na chatu ve třech kilometrech rozhodně nebyla horská procházka, ale spíše boj o každý výškový metr. Ve vysoké nadmořské výšce je regenerace značně zpomalená. K vrcholu Ortleru jsem vyrážel hodně rozbitý. Nohy po ultramaratonu a výstupu na chatu byly v jednom ohni,“ vypráví sportovec s přezdívkou Danda zážitky z výšlapu, který pro změnu absolvoval po svých. „V lezeckých pasážích na hřebenu jsem zjistil, že prudké brždění v serpentinách při závodu mi vzalo sílu i z rukou. Ve strmých pasážích ledovce jsem si pak pomáhal v jedné ruce cepínem a ve druhé hůlkou.“

Na cestu s ním vyrazili také dva zkušení horští vůdci Zdeněk Hák a Petr Kejklíček.

Vyndanej jak chleba z tašky

Bolavé nohy po sestupu zpět do údolí musel Polman ještě přemluvit k třetí části projektu. Vydal se na 652 kilometrů dlouhý přejezd z jihotyrolského Suldenu k rodnému domu Julia Payera v Teplicích. Spolu s kamarády v doprovodném vozidle vyrazil v pondělí ráno na kole přes Itálii, Rakousko, Německo vstříc cíli na severu Čech. Největším protivníkem se mu stal silný protivítr ubírající mnoho sil a zpomalující průměrnou rychlost.

„Stejně jako při závodě jsem se mohl spolehnout na skvělou podporu kamarádů během přesunu. Zajišťovali mi pití, jídlo, konzultoval jsem s nimi navigaci a zejména mě skvěle povzbuzovali," dodává cyklista.

Zpočátku ho potrápila 3 alpská sedla, kterých měl ještě z Race Across The Alps plné zuby. Později nastoupil nepříjemný protivítr, který prakticky zesiloval až do cíle. „Do Teplic jsem dorazil jak vyndanej chleba z tašky, protože při každé ze třech částí Payer Ultra Projectu jsem si sáhl na dno sil,“ odfrkne si.

K domu, kde se Payer 2. září 1841 narodil, přijeli po 33,5 hodinách během nichž spal jen 10 minut. „Čas projektu se zastavil, ale příběh mimořádného a v Čechách stále málo doceněného Julia Payera, kterého jsem chtěl tímto připomenout, tu zůstane navždy. Potěšila mě i správkyně chaty nesoucí jeho jméno, která mi při loučení za projekt poděkovala a řekla, že bychom panu Payerovi udělali velkou radost," říká sportovec.

Julius Payer (1841-1915)



teplický rodák, významný horolezec, polárník, objevitel, kartograf a malíř. Absolvoval 43 prvovýstupů na vysokohorské štíty v Alpách. Coby šikovný kartograf je dokázal i zmapovat. Díky tomu se dostal do čtyř polárních výprav. Při poslední z nich bylo objeveno do té doby neznámé souostroví, které Payer pojmenoval na počest císaře Zemí Františka Josefa. Své polární zážitky zachytil teplický rodák v rozsáhlém malířském díle. Jeho jméno nese Payerův ostrov v Zemi Františka Josefa. Na počest svého rodného města zde pojmenoval Teplický záliv a Šanovský ostrov. Dobrodružství ze svých výprav na sever rovněž popsal v knize, jejíž zkrácená verze vyšla v češtině pod názvem „V ledovém zajetí“ v roce 1969.