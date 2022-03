S dodržováním rychlosti mají řidiči pendlující mezi Jičínem a Kopidlnem problémy dlouhodobě. "Jezdí tu jako splašení. Je dobře, že v Jičíněvsi často stojí hlídka. Lidi to donutí zpomalit," pochválila měření Alena D., která po silnici každý den jezdí do práce v Jičíně. Jiní řidiči ale policisty s radarem vidí neradi. "Když spěchám, na rovném přehledném úseku na to šlápnu. Řídím vždy podle situace," postěžoval si na časté kontroly v Bartoušově řidič, který si nepřál uvést jméno.

Kompletní data ze čtvtečního Speed Marathonu budou policisté znát v pátek. "Kolik přesně chytili na Jičínsku přestupkářů nevím. S jednou z hlídek jsem chvilku byl, hned ráno chytili asi čtyři řidiče, kteří překročili povolenou rychlost. Jeden jel 74 km/h v obci, další překročil 90 km/h v úseku, kde je povolená sedmdesátka," prozradil předběžně Brendl.

Celostátní preventivní akce si podle něj neklade za cíl nachytat co nejvíc lidí, rozdat co nejvíc pokut a trestných bodů. "Řidiči znají stanoviště dopředu, jde nám hlavně o to, aby brali navědomí, že policisté v terénu jsou a rychlost kontrolují," dodal preventista s tím, že nepřiměřená rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, často s vážnými nebo tragickými následky.

Přítomnost policistů v terénu je na Jičínsku důležitá také kvůli téměř úplné absenci úsekových měření. O ty si žádají nejčastěji obce na tahu I/35 směrem na Hradec Králové. S rychle jedoucími vozidly mají problém například v Ostroměři, Konecchlumí nebo v Bílsku u Hořic. O umístění úsekových měření ale rozhodují dopravní policisté. "Samozřejmě je to předmětem jednání. Snažíme se ale postihovat přímo řidiče, kteří rychlost překračují. Radary v měřených úsecích odesílají data do systému a postih dostane provozovatel vozidla, ne přímo ten, kdo rychlost překročí. Proto se naše hlídky snaží takové hříšníky zadržet a vyřešit s nimi přestupek na místě pokutou," vysvětlil Brendl

Při letošním Speed Marathonu se policisté po celém Česku zaměřili na 950 míst, která vybrali z více než sedmi tisíc návrhů. V anketě hlasovalo přes 35 tisíc lidí. Na Jičínsku se měřilo Kromě běžných stanovišť na tahu I/32 nebo na křižovatce v Úlibicích také například v Libáni, Budčevsi, Oseku nebo na silnici I/16 u Sobotky a Dřevěnice. Dálniční policisté z Hořic si vzali na starost I/35 například v Ostroměři a Sadové. Celkem se v Královéhradeckém kraji ve čtvrtek měřilo na 87 místech.