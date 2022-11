"Projekt je iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí. Představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů," uvedl preventista jičínských policistů Aleš Brendl. Lidé mohou využít také volně dostupnou mobilní aplikaci Zabezpečte se, která obsahuje návody a základní informace o způsobech ochrany chat a obydlí.

Jak správně zabezpečit rekreační objekt?

- zajistit vchodové dveře a okna včetně střešních a sklepních

- okna je vhodné opatřit okenicemi nebo mřížemi

- použít kvalitní zámkové systémy, které odolají mechanickému poškození

- nenechávat volně odložené nářadí, které by pachatel mohl použít k útoku na chatu

- pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci věcí a elektronických přístrojů

- při delší nepřítomnosti doporučujeme odvézt z chaty cennosti a elektroniku, ale také sekačky a různé nářadí

- nikdy nezveřejňovat na sociálních sítích místo chaty a informace o nepřítomnosti v rekreačním zařízení, taktéž se nechlubit majetkem uloženým v objektu

K minimalizaci rizika vloupání do objektu je rovněž důležité mít dobré sousedské vztahy. Všímavost a včasné upozornění na linku 158 nebo nejbližšího policejního útvaru může sehrát důležitou roli při ochraně majetku. V případě, že už k vykradení objektu došlo, nevstupujte na místo činu do příjezdu policejní hlídky. Váš pohyb nebo úklid ve vyloupené chatě by mohl narušit stopy, které pachatel na místě zanechal.