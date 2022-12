Zmizelou ženu a tříletého chlapce hledají v Krkonoších policisté a Horská služba

Policisté vyhlásili pátrání po čtyřicetileté ženě Janě Kovářové a jejím tříletém synovi Adamu Czudkovi, kteří přijeli na vánoční svátky do Pece pod Sněžkou. Žena byla viděná naposledy v úterý 27. prosince dopoledne, od té doby s ní nelze navázat kontakt a její vozidlo stojí před penzionem. Do pátrání se už zapojila také Horská služba. Do terénu vyrazilo dvacet horských záchranářů včetně čtyř psovodů se psy.

Zmizelou ženu a tříletého chlapce hledají policisté a Horská služba | Foto: FB