Zajít si uprostřed pracovního dne na obědové menu do restaurace se může pořádně prodražit. Pořád se ale ještě najdou místa, kde se dá za rozumné ceny dobře a kvalitně najíst. Deník si nechal od čtenářů poradit, kam zajít na Jičínsku na dobrý oběd, aby to rodinný rozpočet moc nezabolelo.

Casa de Piedra, mexická restaurace Jičín | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Venku praží slunce a v rozpálených jičínských ulicích je i ve stínu 31 stupňů. Počasí jako dělané pro pravý jižanský kulinářský zážitek. Mexická restaurace Casa de Piedra patří k nejoblíbenějším podnikům v Jičíně. Svědčí o tom množství rezervací na večer i přes poledne, ale také skvělý výsledky v každoroční anketě Jičínská gastromapa pořádané Městským informačním centrem. Letos se Casa de Piedra umístila na prvním místě mezi všemi jičínskými restauracemi.

Kde se dobře a levně najíst na Jičínsku? Pod stovku se už nedostanete

Karolína D. sem chodí na obědy pravidelně. Sice ne každý den, ale jednou do týdne si na pořádnou porci v menu s polévkou za 159 korun zajde. "Teď mírně zdražili, ještě nedávno jsem se s polévkou, hlavním jídlem vešla 150 korun. Ale vždycky odcházím najedená dosyta, někdy si musím vzít polévku s sebou do krabičky," říká dívka, která pracuje v Jičíně.

V menu zde podle aktuální nabídky zákazník dostane české klasiky, silný vývar, ale také ochutnávku z typické mexické kuchyně. V horkém letním dni si tak může objednat třeba quesadillu s trhaným masem, sýrem, fazolemi a zeleninou nebo chilli con carne.

Hlavní chod od 130 do 150 korun

Pro ty, kteří raději než tortillu poobědvají poctivý guláš, svíčkovou nebo řízek, vaří oblíbená restaurace U Stránských v Nové Pace. Tradiční hospoda u silnice naproti Lidlu krmí zákazníky už několik generací. Současná majitelka Barbora Jenšík Knapová připisuje zásluhu na dobře šlapajícím podniku hlavně svým rodičům a personálu, který každý den včetně víkendů připravuje a zákazníkům podává okolo deseti různých jídel z nabídky. "Veškerou práci odvádíme kvůli hostům, aby byli spokojení. Je to boj, ale když vidíte a dostanete pochvalu, strašně moc to hřeje a potěší na srdci," dodává majitelka.

Stejně jako další podniky i U Stránských bojují s tím, aby se jim podařilo udržet přijatelnou cenu poledního menu. Cena se odvíjí podle jednotlivých jídel, za hlavní chod se pohybuje mezi 130 a 150 korunami.

Bramborové knedlíky jsou stále oblíbené

Ti, kteří upřednostňují lehké obědy, neholdují masu nebo dokonce dodržují veganskou dietu a úplně se vyhýbají živočišným produktům, mají při obědvání na Jičínsku zúžený výběr. "Většinou je to smažený sýr, žampiony nebo salát. A i to v menu často nenajdete," říká Michal K., který ze zdravotních důvodů musel omezit mléčné výrobky. Na oběd si ale rád zajde, nejčastěji volí vegetariánskou restauraci Vegeethouse v Jičíně. "Mají výborné krémové polévky, do kterých dávají kokosové mléko, takže si je můžu dát i já," dodává.

Guláš se šesti či svíčková? Zapomeňte. Češi upřednostňují hamburgery a saláty

Ve Vegeethousu nabízí každý všední den přes poledne několik bezmasých jídel, polévku, saláty nebo korejské fermentované zelí kimchi. Polévku zde zákazník dostane za 45 korun, hlavní jídlo si na váhu nabírá každý sám, cena je 39 korun za 100 gramů.

Podle provozovatelky restaurace Kateřiny Rálkové chodí do Vegeethousu lidé nejčastěji za klasickými českými chutěmi. Do menu ale zařazují i pokrmy inspirované asijskou, marockou nebo středozemní kuchyní. "Nejoblíbenější jsou stále bramborové knedlíky," říká majitelka, která kromě restaurace také peče zákusky pro jiné podniky a pořádá kurzy vaření. Původně prý chtěla otevřít polévkárnu, právě těmi je nyní podnik vyhlášený.

Vegeethouse má otevřeno pouze ve všední dny přes poledne. Dříve měli v některé dny otevřeno i večer, podle Rálkové se to ale podniku nevyplácelo. I ceny se v poslední době musely mírně zvednout. "Nešlo to jinak. Vaříme z čerstvých surovin a jejich cena šla nahoru. Věřím ale, že naši zákazníci poznají a ocení rozdíl v chuti," dodává.

Čtenáři také doporučují

Z dalších oblíbených obědových míst doporučují čtenáři například Kozlovnu U Anděla v Jičíně, kde menu s polévkou dostanete za 151 korun, restauraci U Sehnalů v Lázních Bělohradě, nebo Staré Časy v Hořicích, kde nabízejí polévku samostatně za 30 korun, hlavní jídlo od 130 do 150 korun a každý den vybrané menu s polévkou za 150 korun.