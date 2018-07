Pohádkový výlet pro celou rodinu

Staré Hrady - Pohádkové bytosti, které vašim dětem zpestří prázdninová dobrodružství v Českém ráji, ožívají na Starých Hradech každý den.

Staré Hrady.Foto: Archiv zámku

Na hradě a zámku od 9.30 do 17 hodin potkáte Dračí království, které obývají desítky draků dráčků. Můžete se nechat vtáhnout také do pohádek čaroděje Archibalda I a podívat se do zámeckého sklepení či na hradní půdu.