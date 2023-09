Po pěti dnech skončil 32. ročník festivalu Jičín město pohádky. Navštívily jej desítky tisíc lidí z okolí i vzdálenějších míst. Úspěch měl videomapping i nová festivalová soutěž. ČTK to dnes ředitelka Nadačního fondu Jičín – město pohádky Petra Hanušová. Fond je spolu s městem Jičín pořadatelem festivalu.

Michal Nesvadba posílá zdravici čtenářům Jičínského deníku | Video: Deník/Kateřina Chládková

"Letošní ročník se vydařil hodně. Návštěvnost pro nás byla až překvapující. Máme pocit, že po covidové odmlce je to správný start do dalších let. Lidé jezdí z celé České republiky, nejvíc diváků je samozřejmě z přilehlých krajů a okresů. Hotely byly v termínu konání festivalu plné tři měsíce dopředu," řekla ředitelka.

Videomapping se konal v Jičíně podruhé, pořadatelé upustili z ekologických důvodů od ohňostroje. Letošní projekce byla obohacená o malou ohňostrojovou show, diváci tak o ni zcela nepřišli. Projekce podle ředitelky sklidila velký úspěch.

Festival Jičín - město pohádky: Průvodem prošel i král Vydra a Rumburak Lábus

"Festival má svoji deklaraci, zavazuje se k tomu, že povede děti k ekologickému myšlení. Ohňostroj nám přijde v rozporu s naší deklarací, chceme jít udržitelnější cestou," řekla ředitelka.

Od čtvrtečního rána se návštěvníci mohli zapojit do celofestivalové hry a pomoci kouzelníkovi napravit jeho popletené kouzlo, kterým připravil pohádkové bytosti o jejich kouzelnou moc.

"Dopoledne plnily úkoly školy a školky, odpoledne veřejnost. Celou hru dokončily asi tři tisíce dětí. Děti musely projít osmi dílnami, kde byli dobrovolníci z místních škol. Děti a studenti nám pomáhají uspořádat festival," řekla ředitelka.

Festival ve středu zahájil pohádkový průvod, další dny následovala divadelní představení či koncerty. Valdštejnovo náměstí se proměnilo v jednu velkou hernu. Vstupné bylo kromě sobotního programu zdarma. Rozpočet festivalu je okolo třech milionů korun, přispívá do něj Královéhradecký kraj, město Jičín, Státní fond kultury a sponzoři.