Zdroj: Youtube

Na hradě se ale pořád něco děje a ruch neutichl ani s poslední klapkou a koncem hlavní sezony. Jako každý rok vyzdobili průvodci zdi a síně hradu tradičními vánočními dekoracemi a od 26. do 31. prosince provádějí hradními paláci desítky návštěvníků denně. Průvodkyně se zaměřují na historii hradu, ale také na oslavy svátků ve středověku, tradice tehdejší šlechty nebo původ zvyku vánočního stromku. „Málokdo také zná původ slova Vánoce. Existují dva výklady, z nichž jeden pochází ze spojení 'dvanáct nocí', které se krácením smrklo na současné Vánoce. Jiní vysvětlují původ slova z německého Wiehnachten, neboli posvátné noci,“ vysvětlila průvodkyně. Kromě historických faktů se ve výkladu zaměřuje také na to, kde se na hradě točila která pohádková scéna.

Velké plány

V loňském roce poznamenala celou sezonu i oblíbené vánoční prohlídky covidová opatření, tento rok však začal ve velkém stylu návštěvou majitelů Kinských dal Borgo a oficiálním otevřením hradu po stomilionové revitalizaci. S tou se pojila také řada změn a objevů, z nichž nejdůležitější byly pozůstatky bergfritové věže, která hradu dominovala v době jeho největší slávy. Hrad se také kompletně digitalizoval, dá se zde platit kartou a podle Macháčka by se do budoucna mohly technologie promítnout také do výkladu průvodců například prostřednictvím virtuální reality. To ale bude otázka budoucího financování hradu. Vánoční prohlídky hradu Kost jsou podle kastelána úspěšný způsob, jak návštěvy hradu oživit a udržet památku v částečném provozu mimo sezonu.

Vlašská kniha hraje klíčovou roli ve vánoční pohádce i nové knize z Krkonoš

Sváteční prohlídky přichystal pro návštěvníky také renesanční zámecký komplex Staré Hrady. Zde se okruhy i výklad přímo přizpůsobily pohádkovému tématu, návštěvníky tak po zámku provádí například princezna, čertice nebo čarodějnice. „Pohádkovým hradem a vánoční pohádkou provede živá čarodějnice, princezna, čertice nebo hradní čaroděj. Zažijete Vánoce našich prababiček a v pohádce tu čeká nejedno překvapení,“ pozvali zájemce průvodci.

Stejně jako po celý rok se mohou návštěvníci vypravit také na zámek v Dětenicích. Podle rozpisu provádí průvodci veřejnost pouze o víkendech, nezavřeli ale ani na první a druhý svátek vánoční. Návštěvníci tak mohli navštívit místo, které se na natáčení pohádky Řachanda stalo domovem princezny Markétky v podání herečky Denisy Pfauserové.