Dolní Lochov patří k sedmi obcím Královéhradeckého kraje, do kterých covid letos na podzim ještě nedorazil. "Jsme malá vesnička, navíc tak trochu odstrčená, tak možná proto," odhaduje jeden z místních, který jako jeden z mála v obědovém čase nesedí doma.

V Královéhradeckém kraji se od začátku října nakazilo covidem 21 524 lidí. Posledních několik dní se podle klesajících čísel zdá, že je epidemie na ústupu, přesto ale za poslední týden přibylo 5 195 nových případů.

Běžný člověk už se ztrácí v počtech, podle odborníků ale v Česku momentálně řádí už čtvrtá vlna covidu. Přesné datum jejího začátku není zcela jisté, podle dat, která Deníku poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), počítáme propuknutí podzimní epidemie od 1. října letošního roku.

Přesto se ale v téměř všech okresech najdou obce, kterým se letos na podzim covid vyhýbá. Například na Jičínsku jsou to kromě zmíněného Dolního Lochova ještě dvě další vesničky - Bílsko u Hořic a Petrovičky. Na Trutnovsku se zatím nulou mohou pochlubit Hřibojedy, na Náchodsku Hořičky a na Rychnovsku svítí zelenou barvou dokonce dvě obce - Bartošovice a Proruby.

Epidemiologická situace v Královéhradeckém kraji, 8. 12. 2021Zdroj: MZČR

Právě na Rychnovsku přitom ještě v pondělí zářily dokonce tři nulové obce. Ve Sněžném, které bylo poslední obcí v Hradeckém kraji, kde se covid objevil, přibyl tento týden jeden pozitivní případ. Ještě letos v lednu přitom ve Sněžném jako v jedné z mála českých obcí covid jako by skutečně nebyl. Podle starosty Petra Jiráska se na tom podepsalo hned několik skutečností. Sněžné leží v Orlických horách kousek od hranice s Polskem, je tedy poměrně izolované od okolí. Zároveň to zde hlavně v letní sezóně žije turismem, z obvyklých 135 obyvatel se počet lidí dokonce trojnásobí. V době covidu ale byly uzavřené ubytovací služby a tím pádem poklesl také kontakt s lidmi z jiných částí Česka. I sem ale nakonec virus pronikl a do 7. prosince se zde nakazilo celkem sedm lidí, tedy 7,4 procent obyvatel.

Čísla ale ukazují, že za rok a půl, kdy se Česko s pandemií koronaviru potýká, nakonec onemocnění dorazilo i do těch nejmenších vesniček Královéhradeckého kraje. V České republice jsou pouze dvě obce, kde covidem dosud neonemocněl nikdo. Vesnice Důl a Sloupno obě leží na Vysočině.

Podle lékařů se zatím neopakují dramatické scénáře z loňského roku, kdy kvůli množství pacientů s covidem doslova kolabovaly krajské nemocnice. Hlavním důvodem by měla být rostoucí proočkovanost, ve které se Královéhradecký kraj drží nad českým průměrem s hodnotou 72 procent očkované populace nad 16 let. Kvůli rostoucímu zájmu o očkování kraj dokonce v uplynulých dnech znovu povolal mobilní očkovací tým. V Trutnově se dokonce o víkendu chystá padesátihodinový očkovací maraton.

Přesto se v kraji najdou místa, kde covid řádil o něco méně. V Prorubech, které v ve čtvrté vlně pandemie hlásí nulu, se od 1. března 2020 nakazili pouze tři lidé, tedy 5,4 procent místních. Na druhém místě v závěsu stojí právě Dolní Lochov, kde od příchodu covidu do Česka onemocněli čtyři lidé, tedy 8,7 procent.

"Opravdu netuším, proč by to tak mohlo být. Jsme malá obec s málo obyvateli, tak asi proto," říká starostka Dolního Lochova Jana Kykalová.

Dolní Lochov je se 45 obyvateli druhá nejmenší obec na Jičínsku. První nejmenší je 37 obyvateli Kostelec, ten ale na Jičínsku patří k nejzasaženějším obcím. Covidem zde od začátku pandemie onemocnělo 12 lidí (32,4 procenta). Pro srovnání: v ostatních městech a vesnicích se covid v průměru nevyhnul asi 20 procentům obyvatel. Smutné krajské prvenství drží nedaleká obec Bukvice, kde dosud onemocnělo 38 procent místních.

V posledním týdnu hlásí hygienici klesající čísla nově nakažených, poprvé od konce srpna také kleslo reprodukční číslo pod hodnotu 1. V posledních dnech kolísá okolo 0.9, což značí zpomalování epidemie. Mírně také klesají počty hospitalizovaných lidí a pacientů na JIP.