Přitom ještě v nedávné minulosti prý obchody na náměstí vzkvétaly. „Támhle byla obuv, támhle železářství. A ještě za socialismu bylo místo mého obchodu řeznictví. Na koninu se tu za první republiky stály fronty až do půlky náměstí,“ vypráví 75letý zelinář. Když v 90. letech začínal prodávat zeleninu, objednával na Vánoce několik desítek beden banánů a vína. Nyní má prý o Vánocích jednu bednu a je rád, když ji prodá. „Tehdy jsem tu měl dvě prodavačky. Teď už se to nevyplatí, tak prodávám já,“ dodává.

O historii obchodování v podsíních domů na Valdštejnově náměstí toho Josef Lidický ví víc než leckterý pamětník. Před více než deseti lety totiž kvůli soudnímu sporu s radnicí nashromáždil materiály o vystavování zboží v podloubí. „Říká se tomu podsíň a je to součást domu. Jako majitel z toho prostoru platím daně a stejně jako ostatní prodejci na náměstí zde odjakživa vystavuju zboží. Ale z radnice tehdy přišel příkaz všechno schovat. Tak jsem se soudil,“ připomíná.

Na jičínském Valdštejnově náměstí obchod vždy vzkvétal. Krámy byly i v zámku.Zdroj: Archiv Josefa Lidického

V roce 2007 vydalo tehdejší zatupitelstvo vyhlášku, která měla zabránit vystavování zboží na ulicích a v podloubí památkově chráněného náměstí. Jednalo se přitom především o textil, kabelky a obuv, tedy zboží, které na Valdštejnově náměstí prodávají mimo jiné vietnamští obchodníci. Pan Lidický si stejně jako ostatní mohl zažádat o výjimku, z principu to ale neudělal. „Dokumentoval jsem obchody na náměstí a lidé mi nosili historické fotky. Různé zboží se tu vystavovalo odjakživa. I soud mi dal zapravdu,“ dodává podnikatel.

Konec parkování?

Obchody i s vystaveným zbožím tak na Valdštejnově náměstí zůstaly. V průběhu let ale některé zmizely a místo nich zůstaly jen prázdné prostory a zalepené výlohy. Do dalších prostor se nastěhovaly restaurace, kavárny a hladová okna. „Třeba v pátek a v sobotu večer to na náměstí žije, to je dobře. Ale přes den na náměstí nejedu ani já,“ říká Jičíňanka Karolína.

Další překážkou v podnikání na náměstí by v budoucnu mohla být plánovaná regulace dopravy v centru Jičína. Na zářijové debatě o budoucnosti mobility na Valdštejnově náměstí se mluvilo mimo jiné o omezení parkování přímo v historickém centru. Podobný radikální zásah se nyní plánuje například v Sobotce, kde radnice na konci léta představila návrh revitalizace náměstí s výrazným omezením parkování. „Pokud tu zakážou parkování, už sem vůbec nikdo nepřijde,“ strachuje se Lidický.

Regulace vjezdu aut do center je trendem, který následují města nejen v Česku, ale i v zahraničí. Hlavní myšlenkou je využít prostor, který nyní zabírají auta, k setkávání lidí a rozmachu obchodu. Podnikatelé se ale obávají, že dopravní nedostupnost náměstí by měla opačný efekt a lidi z centra města by vyhnala nadobro.

Podle Lidického přesto situace na jičínském náměstí není tak zlá. „Nechci si stěžovat, stejně by to nikam nevedlo. Často sem přijíždějí lidé z jiných měst a diví se, že na náměstí ještě máme obchody. Drží se také tradice trhů, i když jsou mnohem menší, než bývaly,“ porovnává nashromážděné fotky s realitou běžného středečního odpoledne.