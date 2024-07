Historický, obloukový kamenný most z pískovce klenoucí se přes řeku Žehrovku – to je Podsemínský most mezi obcemi Libošovice a Troskovice. Jeho stav již dlouhodobě vykazuje nedostatky. Liberecký kraj proto koncem minulého týdne na obecním úřadě v Libošovicích s Královéhradeckým krajem a zmíněnými obcemi podepsaly memorandum, ve kterém zájem na obnově této památky deklarují.

„Je jen těžko uvěřitelné, že slavný Podsemínský most ještě donedávna neměl majitele. Byla to velká překážka, která dlouhá léta bránila opravě mostu. K jeho vlastnictví se postupně odmítly přihlásit Lesy ČR i Povodí Labe. Vzhledem k tomu, že most a příjezdová komunikace se nachází na území dvou krajů – Libereckého a Královehradeckého, setkal jsem se v listopadu loňského roku v Libošovicích k vyřešení celé věci s hejtmanem sousedního kraje Martinem Červíčkem. Starostům Libošovic a Troskovic jsme navrhli, že pokud obce most prohlásí za svůj společný majetek, oba naše kraje jeho opravu a vybudování navazující turistické infrastruktury finančně podpoří. To se také stalo a já jsem moc rád, že dnešním podepsáním memoranda jsme tento příslib stvrdili písemně. Každý kraj v následujících pěti letech podpoří obnovu mostu částkou pět milionů korun,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Dnes podepsané memorandum umožní záchranu mostu a vyřešení dlouholetého problému, na který mě upozornili místní obyvatelé. Most je nejen památkou, kterou si čeští diváci pamatují z rodinné komedie Jak dostat tatínka do polepšovny s Tomášem Holým v hlavní roli, ale také symbolickým propojením mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem. Děkuji proto hejtmanovi sousedního kraje Martinu Půtovi za spolupráci a osobní přístup. S rekonstrukcí samotného mostu souvisí i opravy přilehlých komunikací, které využívají turisté v této velmi navštěvované lokalitě Českého ráje. Investice tedy nabídne větší komfort a bezpečí všem, kteří tuto nádhernou část naší republiky v budoucnu navštíví,“ vyzdvihl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

„V loňském roce došlo k dohodě na společném jednání ohledně mostu v Podsemíně, a to za účasti obcí Libošovice, Troskovice a hejtmany Libereckého a Královéhradeckého kraje. Vyplynulo z něj, že si obce převezmou most do spoluvlastnictví, což se po odsouhlasení zastupitelstvy obou obcí také stalo. Chci poděkovat oběma hejtmanům, panu Půtovi i panu Červíčkovi, a oběma krajům za vstřícnost a slíbenou pomoc v této záležitosti. Podpis memoranda je jeden krůček na cestě k záchraně mostu, ale věřím, že společnými silami se to podaří,“ dodal Vít Svoboda, starosta obce Libošovice.

„Vítám pomoc krajů vesnicím, které se postupně vylidňují. Jsme malá obec a naše finanční možnosti se snižují. Děkuji proto oběma hejtmanům za podporu tohoto projektu a jsem moc rád, že tak dojde k záchraně a opravě jedné z dalších pomyslných perel Českého ráje. Díky tomu, že se projekt nezaměřuje jen na samotné pilíře mostu, ale i na související infrastrukturu řečiště a přístupových turistických cest, těšíme se, že na trase Zlaté stezky vznikne další hezké místo, které bude turisty vyhledáváno. Jsou ale další podobná hezká místa a trasy, které v Českém ráji stojí za udržení, obnovu nebo přizpůsobení době, a proto budeme moc rádi, pokud se za podobné pomoci krajů podaří v budoucnu realizovat i další renovace takových míst k užitku místních obyvatel a stejně tak i přijíždějících turistů a trempů,“ vysvětlil Martin Svadbík, starosta obce Troskovice.

Královéhradecký kraj a Liberecký kraj v memorandu konstatují, že oblast Českého ráje vnímají jako významnou a v mnoha ohledech unikátní součást svých území a Podsemínský most představuje (nejen) symbolickou spojnici obou krajů. Jejich zájmem je, aby Podsemínský most i nadále bezpečně sloužil svému účelu a zůstával jednou ze stavebních dominant regionu. Oba kraje jsou kromě finanční podpory ve výši pět milionů korun v pěti následujících letech připraveny poskytovat obcím Libošovice a Troskovice potřebnou právní a odbornou pomoc.

| Video: Youtube

Cílem memoranda jsou pak konkrétně tyto projekty: opravy a rozšiřování místních a účelových komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků na území obcí Libošovice a Troskovice, dále pořízení související technické infrastruktury a strojního vybavení potřebného pro běžnou údržbu komunikací a rozšíření infrastruktury obcí pro rozvoj turistického ruchu.

Memorandum o spolupráci dnes na obecním úřadě v Libošovicích podepsali jmenovitě hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, starosta obce Libošovice Vít Svoboda a starosta obce Troskovice Martin Svadbík. Zastupitelstva všech signatářů schvalovala znění memoranda v květnu letošního roku.