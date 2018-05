Podpořte markvartické varhany, volají po opravě. Stačí kliknout

Sobotka - Spolek Přátel Markvarticka se snaží zajistit prostředky pro opravu vzácných varhan kostela sv. Jiljí v Markvarticích u Sobotky, které jsou kulturní památkou.

„Usuzuje se, že v současném provedení jsou z dílny uznávaného mistra Predingera,“ dodává Eva Kuželová z místního spolku, který za účelem jejich obnovy založil veřejnou sbírku. Ta je zařazena do ankety Hlasování o nejúspěšnější sbírku v ČR.



Do nedělní půlnoci ji můžete podpořit také svým hlasem na webových stránkách www.mamevybrano.cz. Prvních deset sbírek je ohodnoceno finanční částkou. „Doufáme, že lidé budou i nadále hlasovat. Vítězství v anketě by nám přineslo další potřebné finance pro nákladnou opravu varhan,“ říká Eva Kuželová.