Podkrkonoští malíři vystavují v muzeu

Jičín - Muzeum zve na první podzimní výstavu do galerie, na které svou tvorbu představí členové Spolku podkrkonošských výtvarníků.

Vernisáž výstavy se uskuteční dnes v 17 hodin. Úvodní slovo pronesou Jana Schlesingerová a Břetislav Kužel. Hudbou doprovodí Vašek Novák „Satchmo.“



Spolek podkrkonošských výtvarníků existuje bezmála sedmdesát let. Jeho základy položili v roce 1950 učitel výtvarné výchovy Jan Pavlovec, malíř a kreslíř Václav Schuster a tiskař Jan Klouček, když založili Malířský kroužek při Domě osvěty v Nové Pace. V současnosti spolek sdružuje na čtyřicet výtvarníků nejen z Nové Paky a blízkého okolí, ale i z Benecka, Vrchlabí, Kořenova, Jesenného, Jilemnice, Kundratic, Jičína, Železnice, Červené Třemešné, Police nad Metují, Desné, Prahy, Mladé Boleslavi a Velkého Poříčí.



Členové spolku se schází na společných malováních – plenérech, které se konají na různých místech Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš. Společně se rovněž účastní mezinárodních malířských plenérů a někteří členové jezdí na výměnné plenéry do Polska a Ruska.



Pro členy spolku je výtvarná tvorba koníčkem a svá díla vytvářejí ve volném čase. Jejich práce je možné vidět na spolkových výstavách každé dva roky v Nové Pace a také na samostatných výstavách jednotlivých členů.



Ke zpracování svých tvůrčích myšlenek užívají různorodých výtvarných technik. Těšit se tedy můžete na olejomalby, pastely, grafiky a další.



Výstava „Spolek podkrkonošských výtvarníků – průřez tvorbou“ bude otevřena od 28. září do 8. listopadu 2018 v zámecké galerii, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.