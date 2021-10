Projíždíte-li Orlickým Záhořím, nemůžete ji minout - místní školu. Jen málokdo přitom ví, že skrývá hotový poklad, alespoň pro všechny milovníky starých časů. Stačí se zeptat, zda do nich můžete také nahlédnout.

Českého poháru v kitesurfingu - Rozkoš Race 2021, se zúčastnily desítky závodníků. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice změřili síly v kategoriích Hydrofoil Race, Twintip Slalom a Twintip Freestyle. Počasí jim přálo: svítilo sluníčko a hlavně bylo dost větru. Díky němu se bylo opravdu na co koukat, přesvědčte se sami!

Věž Staré radnice opustil v sobotu symbol Trutnova. Kovového draka sundali za velkého zájmu veřejnosti členové spolku Trutnov - město draka. Uložili ho poté do tradičního zimního úkrytu. Nebylo to nic jednoduchého, drak měří 6 metrů a váží 350 killogramů.

/OBRAZEM/ Projděte si zde přehledně vším zajímavým, co se v našem kraji událo o uplynulém víkendu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.