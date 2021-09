Nově opravený pomník saského vojína Karla Schwenkeho bude odhalen v neděli 19. září u příležitosti připomínkové akce bitvy u Jičína. "U nás chybí ta správná zemědělská filosofie přerušená v roce 1948. Na Západě je dodnes obvyklé, že se lidé starají o památky na své půdě. Berou to jako svou povinnost," vysvětluje Kotlář.

Že se na jeho pozemku kdysi nacházel pomník vojáka z prusko-rakouské války se David Kotlář poprvé dozvěděl od známého v hospodě. "Hospodářství jsem převzal po prarodičích, kteří zde byli od roku 2003. To už tu ale dávno žádný nebyl. Až jednou, když jsem seděl v Jičíně na pivu U Císaře Pána, se mě jeden známý zeptal, jestli vím, že tady kdysi ten pomník byl. Nevěděl jsem, tak jsem začal pátrat," vypráví.

Pátrání v historických publikacích a archivech ho zavedlo zpátky do Sedliček. Saského vojína, kterému byl údajně původní pomník věnován, podle pramenů pohřbil pod Zebínem místní hrobník Kabelák.

"Měl bydlet pod hřbitovem v Sedličkách. Chtěl jsem to ověřit, rodina Kabelákova žije v těch místech dodnes. Tak jsem se začal vyptávat a všechno začínalo zapadat do sebe," říká.

Po bitvě v roce 1866 našel hrobník pod kopcem mrtvého saského vojáka. Pravděpodobně vykrvácel ze střelné rány do krku, tak jej přímo na místě zakopal a postavil mu křížek. Tím by celá historie skončila, kdyby se po nějaké době jistý saský obchodník nevypravil pátrat po svém nezvěstném bratrovi. Při návštěvě Jičína se zastavil také u Kabelákových, kde mu hrobník celou historii vylíčil. Dali dohromady souvislosti a rodina padlého vojáka se rozhodla na místě na vlastní náklady postavit hrobku. Na začátku 20. století byly ostatky z hrobu vyzvednuty a uloženy v kbelickém Ossariu, pomníček ale na místě zůstal. V následujících letech se stal častým terčem vandalů a v 80. letech zmizel úplně.

"Za komunistů se na takovéto památky nedbalo, nikdo se o ně nestaral. Doteď nevíme, co přesně se s pomníkem stalo, i když pracujeme s verzí, že jej odvezl jistý sběratel pomníků z Lomnice," vysvětluje dále Kotlář.

Pátrání po identitě vojáka a podrobnostech příběhu prý trvaly osm let a zavedly vystudovaného historika do všemožných archivů v Česku, ale také například v německých Drážďanech. "Covidová doba mi práci značně ztížila, protože jsem se do Německa nemohl vypravit sám. Musel jsem navázat spolupráci s dalšími subjekty a zaplatit práci historikovi," říká.

Saský voják.Zdroj: archiv Davida Kotláře

Nakonec se po letech pátrání, bloudění ve slepých uličkách a načítání stovek stran materiálů dostali ke jménu Karl Schwenke, vojína saského 2. pěšího pluku.

"Nechci, aby to bylo vyprávění o kusu kamene. Chtěl bych, aby se obnovou pomníku připomněl Schwenke - šestadvacetiletý kluk, který se svým plukem překročil hranice a o pár dní později padnul tady na poli u Jičína a shodou náhod a okolností se na něj málem zapomnělo," říká Kotlář. Nový pomník je menší a skromnější, než původní monument se železným křížem. Asi metrový pískovcový jehlan vyrobilo kamenictví v Ostroměři, na jeho čelní straně je vytesáno jméno a datum úmrtí Karla Schwenkeho.

Celý projekt hradil David Kotlář z vlastní kapsy, o nákladech se ale bavit nechce. "Samozřejmě bych se ošíval, kdybych tu částku měl zaplatit najednou. Projekt ale trval spoustu let a i časově jsem si to rozložil. Díky koním jsem jinak velmi zaneprázdněný a věnoval jsem se výzkumu a pomníku jen ve volném čase," říká mladík.

Další projekty na sebe nenechaly dlouho čekat. V Jezdeckém centru v Sedličkách si nedávno otevřel víkendovou kavárnu, pořádá parkurové závody Pohár Českého ráje a na stráni pod koňským výběhem vysadil na jaře malou vinici. Pietní akt a odhalení Schwenkeho pomníku se uskuteční v neděli od 9 hodin u polní cesty zvané "panelovka" pod vrchem Zebín.