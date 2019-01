Jičín – Jeden z nejpopulárnějších turistických pochodů v naší republice oslaví tuto sobotu velké jubileum – kulaté padesátiny. Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem pořádá Klub českých turistů – odbor Jičín ve spolupráci s městem.

Putování za Rumcajsem. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Zajímavost nepostrádá fakt, že jičínský klub turistů byl založen už v roce 1892, je pátým nejstarším v Čechách a v současnosti má 230 členů. Novinky jubilejního ročníku prozradila Miloslava Kubíčková:

„Poprvé budeme startovat z velkého nádvoří jičínského zámku, kde všichni účastníci dostanou kromě startovacího lístku i sladké povzbuzení. V cíli je pak čeká jubilejní účastnický list, účastnická vizitka ve formě samolepky či buton s motivem Rumcajse, Manky a Cipíska. V prodeji bude známka k 50. výročí našeho pochodu." Akce měla svoji premiéru v roce 1966, první písemné zmínky se v klubové kronice objevily v roce 1973, kdy na trasy 55 a 30 km od Husova pomníku vyrazilo 1258 pochodníků a hostem byl duchovní otec známých pohádkových postaviček loupežníka Rumcajse, Manky a synka Cipíska spisovatel Václav Čtvrtek.



V bohaté nabídce letošního ročníku známého pochodu, který tradičně otevírá turistické jaro, si vybere každý – pro děti jsou připravené trasy 3, 7 a 9 kilometrů, rodiče s kočárky mohou jít 6 kilometrů, dospělá turistická populace vyrazí na 14, 21, 28, 38 a 52 kilometrů.



Od roku 2001 jsou součástí pochodu i cyklotrasy, které mají letos délku 25, 43 a 60 kilometrů. Startovní časy pořadatelé vyčlenili v době od 6 do 11 hodin z velkého nádvoří jičínského zámku, kde je zároveň i cíl všech tras – všichni musí dorazit do 18. hodiny. Účastníci musí projít čtyřmi kontrolami, kterými jsou Jinolické rybníky (8,30-13,30 hodin), Pařez (7,30 – 12,30), Mladějov (9 – 14 hodin) a Trosky (9,30 – 14), na trasách jsou i dvě samokontroly – Kost a Betlém. Kromě samotného putování Českým rájem, který chystá tří měsíce předem jedenáctičlenný výbor a v den pochodu s ním pomáhá více než 80 členů KČT, nabídnou pořadatelé i bohatý doprovodný program, který přiblížila Miloslava Kubíčková: „V místě startu i cíle bude od 8,30 do 13 hodin zajímavý program s živou muzikou, balónkovou show s klaunem. Pro děti jsou připraveny dílničky a malování na obličej. Samozřejmostí budou prodejní stánky s občerstvením a příjemným posezením. Na kontrole v lodžii budou opět dílničky pro děti a ukázky první pomoci, na kontrole u srubu se všichni mohou seznámit s ukázkami skautské činnosti."



Největší účast na pochodu byla v roce 1982, kdy Českým rájem šlo 10 831 turistů. Po roce 2000 účast oscilovala od dvou do pěti tisíc turistů.

Pět nejpočetnějších ročníků:



rok 2014 – 5405

rok 2003 – 5259

rok 2007 – 4486

rok 2015 – 4367

rok 2002 – 4143 .



Při organizaci pochodu turisté spolupracují s městem, provozovateli lodžie a jičínskými skauty. (fri)