Hořice – V sobotu 19. dubna se koná 42. ročník dálkového pochodu O Žižkův štít. Zúčastnit se jej můžete na trasách 4, 7, 15, 25, 35 a 50 kilometrů.

Z hořického pochodu O žižkův štít. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Trasy jsou vedeny tradičně severními a severovýchodními partiemi Hořicka. Vypravit se do jarní přírody lze rovněž na kole na cyklotrasách 25, 35, 55, 80 a 100 kilometrů.



Prezence bude v hale Sportovního zařízení města Hořice v pátek 18. dubna od 18 do 22 hodin, v sobotu 19. dubna od 6 do 10.30 hodin. Průběžný start je od 6.30 do 10.30 hodin. V cíli turisté obdrží pamětní list.



Na start pochodu se dostanete z vlakového nádraží Šalounovou ulicí. Dojdete k pomníku Jana Husa a poté se dáte Husovou ulicí. Projdete kolem kina, polikliniky a u restaurace Batalion zabočíte doprava do ulice Žižkovy, kterou dojdete až k ZŠ Daliborka a půjdete vlevo kolem Smetanových sadů až k sokolovně.



Pochod se zrodil v roce 1973 na počest 550. výročí vítězné bitvy Jana Žižky z Trocnova dne 20. dubna 1423 na vrchu Gothard. V samotné bitvě trvající plné tři hodiny, o níž se dochovalo jen málo zpráv, se střetlo na tři tisíce mužů Žižkova vojska s oddílem panské jednoty s převahou těžkooděnců.