Lidé mohou přijít bez objednání, podmínkou vyšetření je ale vystavená žádanka od lékaře nebo hygieniků, samoplátci si mohou zavolat do nemocnice. Čekací doba je deset až patnáct minut. Počet testovaných lidí podle hlavní sestry Moniky Köstingerové rapidně narůstá. „Včera jsme odbavili 75 lidí, posledních čtrnáct dnů počet testovaných narůstá dvojnásobně.“

Příchozí se musí podrobit výtěru z nosu. „Je důležité, aby si půl hodiny před výtěrem nekapali nic do nosu,“ upozorňuje klienty hlavní sestra. Výsledky zpracovává trutnovská laboratoř do druhého dne. Jičínská nemocnice by měla v listopadu získat přístroj na vyhodnocování testů, takže do konce roku by si výsledky zpracovávala sama.