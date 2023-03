Silný vítr udeřil i na Královéhradecký kraj, problémy jsou zejména na silnicích. Hasiči od rána odstraňovali popadné stromy, od středních poloh hrozí sněhové jazyky, na horách závěje.

Hasiči vyprošťovali i autobusy. Jeden zapadl ve sněhu v Deštném v Orlických horách, druhý u Slatiny nad Zdobnicí. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu ráno komplikovaly místy popadané stromy a větve.

Do jedné zlomené části kmenu narazilo v Solnici auto, nikdo naštěstí nebyl zraněn. Přímo v Hradci Králové zabezpečili hasiči plotové dílce s reklamou, které zasahovaly do silnice.

Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál ráno silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů. Vyplynulo to z dnešních informací silničářů a meteorologů.

"Kvůli silnému větru jsme zatím zasahovali asi v deseti případech. Odstranili jsme hlavně spadlé stromy ze silnic. Do jedné zlomené části stromu narazilo v Solnici auto, nikdo nebyl zraněn. V Hradci Králové zabezpečili hasiči plotové dílce s reklamou, které zasahovaly do silnice I/35," uvedli okolo 08:00 na webu hasiči.

Hasiči vyprošťovali i autobusy. Jeden zapadl ve sněhu v Deštném v Orlických horách, druhý u Slatiny nad Zdobnicí.Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Po jedenácté hodině dopolede už to bylo 25 událostí, hasiči odstraňovali stromy např. přímo v Jičíně v ulici Pod Lipami. Vyprošťovali i dva autobusy. Jeden zapadl ve sněhu v Deštném v Orlických horách, druhý u Slatiny nad Zdobnicí.

Podle energetiků jsou k 11 hodině dopolední v Královéhradeckém kraji dvě poruchy na vedení vysokého napětí, asi 300 domácností se ocitlo bez energie, a to na Rychnovsku a Hradecku.

"Na odstraňování poruch pracujeme, ale bohužel stále fouká. Naši technici jsou v terénu, i když nám silný vítr, déšť a sníh komplikují opravy a i my musíme dbát na bezpečnost našich techniků. Ale poruchy se daří opravovat," uvedla mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Ráno se v kraji teploty pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu, na hřebenech Krkonoš od minus osmi do minus šesti stupňů Celsia.

V Krkonoších hrozí laviny

Vítr na hřebenech Krkonoš dosáhl v noci na sobotu a v dopoledních hodinách rychlosti 30 metrů za sekundu, v lyžařských areálech to bylo o deset metrů méně. Ráno se zastavily lanovky ve Špindlerově Mlýně, lanovka nejezdila ani na Sněžku.

"Kolem jedenácté situace kulminovala, tak jsme mohli lanovky opět zpřístupnit. Fouká opravdu silný víntr, tvoří se návěje. Hřebenové túry proto neporučujeme," zdůraznil mluvčí a člen Horské služby v Krkonoších Marek Fryš.

Na hřebenech Krkonoš je 100 - 160 cm sněhu. Po oteplení a dešti se na hřebenech prudce ochladilo, čímž vznikla ledová krusta, na kterou napadl nový sníh v kombinaci se silným severozápadním větrem.

Silný vítr a sněžení provázejí sobotní počasí v Krkonoších. Horská služba nedoporučuje hřebenové túry.Zdroj: Horská služba Krkonoše

Mohou se vyskytnout deskové laviny z navátého sněhu. Během dne potrvají sněhové srážky se silným větrem. "Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení a to zejména na strmých svazích.

V některých případech je možnost samovolného uvolnění velkých lavin a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu," upozornil Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Meteorologové na dnešek v Královéhradeckém kraji předpovídají zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější a trvalejší. K večeru od západu bude srážek a později i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách kolem 110 km/h, bude odpoledne a večer od západu slábnout.