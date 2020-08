Už čtrnáct měsíců se dohaduje bělohradská opozice s koalicí o možném převodu majetku kraje, bývalého objektu Kotykova mlýna, bělohradského učiliště a sportovní haly, které po optimalizaci spravuje Zemědělská škola a Gymnázium Hořice. Bělohradské učiliště zatím funguje, ale žáků ubývá a vše zřejmě směřuje k tomu, že v horizontu několika let zůstanou objekty prázdné.

Škola navíc údajně nemá problémy převést děti do Hořic, kde se chystá stavba školních dílen.Jiří Bičiště z opozice inicioval už vloni schůzku s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou o možném získání majetku kraje. Na čtvrtečním jednání se ohradil, že se zde dotazoval jako běžný občan a že opozice neučinila tyto kroky za zády radnice.

Ta má ale eminentní zájem školství v Bělohradě zachovat tak, jak to slíbila náměstkyně Berdychová při slučování škol před dvěma roky. Právě ona ke konci června navrhla radnici bezplatný převod učiliště, sportovní haly, bývalé tělocvičny a Kotykova mlýna z majetku kraje na Lázně Bělohrad, ovšem s jistými omezeními. Přitom zmíněné objekty mimo staré tělocvičny škola stále využívá.

Opozice se domnívá, že město by nemělo otálet a o převod majetku Kotykova mlýna požádat, i když úpravy budou stát miliony. „Může se stát, že škola objekt prodá a my můžeme být až druzí,“ zdůraznil Jiří Bičiště při debatě o rozsáhlém areálu.

Starosta Pavel Šubr oponoval, že město má rozsáhlý majetek a plánované investice ve výši 200 milionů. Nový majetek by si tak pořizovat nemělo.Podle koalice není kam pospíchat, před námi jsou krajské volby a rozhodovat o majetku kraje bude možná někdo jiný než současní krajští zastupitelé.

Po čtrnácti měsíční debatě nakonec ve čtvrtek večer došlo k hlasování. Město požádá kraj o bezúplatný převod Kotykova mlýna, kde by po nutných úpravách mohly mít zázemí Technické služby, sběrný dvůr, přesunuta sem bude i kompostárna.

V druhé části schůze probíhal spor o budovu sportovní haly a učiliště, které by chtěla opozice přebudovat na městský úřad.Místostarosta Antonín Schánilec připomněl, že město chystá už několik let projekt nové radnice na severní straně náměstí. Město už stál 10 milionů, nehledě k tomu, že Schánilec úřad v sídlišti rozhodně nechce. „Všechno by se muselo zrekonstruovat včetně rozvodů, nově vybavit. Bělohrad si nový úřad zaslouží,“ míní místostarosta s tím, že kraj by mohl budovy školy využít na domov seniorů.

Diskutovalo se také o celé severní části náměstí, o architektonické stopě, kterou by po sobě mělo současné vedení města zanechat.Po výměně názorů nebyla žádost o bezúplatný převod budovy učiliště a přilehlé sportovní haly schválena.

„Jsem spokojený, takový výsledek jsem očekával,“ říká bývalý místostarosta a současný zastupitel Jiří Bičiště, který inicioval prvotní schůzku s Martinou Berdychovou.

„Každá strana měla své argumenty. Očekával jsem, že hlasování rozdělíme i o sportovní halu a tušil jsem, že to neprojde v návaznosti na nový úřad. Udělal jsme to, co by bylo nutné a o čem jsme přemýšlel už před patnácti lety,“ podotknul Bičiště.

„U budovy učiliště zvítězil zdravý názor, že nová radnice má být na náměstí. U Kotykova mlýna se jen obávám, že nenajdeme pro celý objekt plné využití,“ říká starosta Pavel Šubr a závěrem podotýká. „Slova paní Berdychové o zachování a záchraně bělohradského školství se nenaplní. Obávám se, že po převzetí Kotykova mlýna bude nakonec tvrdit, že za konec školy nemůže ona, ale my.“