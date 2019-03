Společnosti JYSK a Hecht zde mají v plánu vybudovat prodejny včetně skladů. I když záměr odpovídá územnímu plánu, přesto by místní uvítali, kdyby stavba byla přesunuta do jiné části města. Svou žádost tlumočili v petici, kterou zaslali na jičínskou radnici.

Zástupci města jednali s developerskou firmou Traxial, která projekt zajišťuje, a nabídli jí dva náhradní pozemky. Jeden v průmyslové zóně a druhý směrem k Popovicím. „Investor na naši nabídku nepřistoupil a provádí další kroky k územnímu a stavebními řízení,“ uvedl za radnici místostarosta Petr Hamáček.

„Změna by znamenala přepracování projektu, nejméně roční zpoždění a samozřejmě zvýšení nákladů celkem o šest milionů,“ operuje s údaji prokurista firmy Traxial Tomáš Prázdný a zdůrazňuje: „Vybrali jsme si pozemky vhodné ke komerční zástavbě na základě územního plánu.“

Slibuje, že nové centrum nezatíží lokalitu hustší dopravou, vlastník sousedního pozemku je navíc srozuměn s tím, že mu před pozemkem vyroste protihluková stěna, která je součástí stavby nového obchvatu. Uvádí na pravou míru i výšku objektu. Prodejna má být vysoká pod šest metrů. Nabízet bude segment doplňků do domácnosti – polštáře, deky, matrace a vedle bude menší prodejna při stejné výšce, kde budou potřeby pro zahrádkáře. Segment, který tu není, které město Jičín podle investora potřebuje. Na místě vyrostou dvě budovy, jedna o rozloze 1200 a druhá 600 metrů čtverečních. Výška objektů bude necelých šest metrů. Zásobování bude probíhat asi jednou týdně v určenou hodinu. „Jsme v souladu se všemi zákonnými i podzákonnými předpisy, veškerá vyjádření máme kladná,“ pokračuje prokurista, podle kterého občané Robous v petici rozhodovali podle zkreslených údajů. Proto nyní do všech domácností roznesli informační leták s nákresy a přesnými údaji. „Letáky jsme obdrželi ve čtvrtek,“ přiznává šéf místního osadního výboru František Svoboda. Ten především kritizuje, že zástavba halami by oddělila Robousy od Jičína. „Malé krámky by nám nevadily, ale tohle tady nechceme,“ stojí si Svoboda za svým názorem.