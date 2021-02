V jičínské nemocnici onemocněli po vakcinaci na covid-19 čtyři zdravotníci. Podle ředitele špitálu Tomáše Slámy to odpovídá běžnému normálu poočkovacích stavů. Zdravotníci v nemocnici oočkovali do úterý vakcínou na covid-19 téměř 1400 lidí.

"Já tomu očkování věřím,“ říká stoletá Marie Draslarová | Video: DENÍK/Iva Kovářová

Přednostně byla aplikovaná seniorům nad 85 let, dále zdravotnickému personálu. Právě z jeho řad jsou první nemocní. „Onemocněli dva zdravotníci a dva záchranáři,“ potvrdila mluvčí nemocnice Lucie Chytilová. Podle odborníků není po očkování imunita vytvořena, protilátky si tělo vyrobí do dvou týdnů. Do Jičína se přijela v pátek oočkovat i stoletá Maria Draslarová z Hořic.