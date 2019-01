Jičínsko - Za 5,1 milionu korun koupila společnost AŽD Praha od Správy železniční dopravní cesty železniční trať mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. Na dvaadvacet kilometrů dlouhém úseku chce testovat zabezpečovací zařízení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Pravidelná železniční osobní přeprava se na trať mezi Bousovem a Kopidlnem bohužel nevrátí, i když nový majitel by se tomu nebránil. Pravidelné spoje tu jely naposledy 13. března v roce 2010. Kraj si poté u přepravce neobjednal osobní přepravu a vlaky definitivně nahradily autobusy. „Od prosince 2007 byla osobní doprava mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem omezena jen na víkendové spoje a i ty byly od března 2010 nahrazeny autobusem. Toto spojení pro obyvatele dotčených obcí je i nyní zajištěno mikrobusovou linkou. Vzhledem k tomu, že zastávky autobusů jsou umístěny v centrech obcí, jsme toho názoru, že pro obyvatele plní tento typ dopravy účel mnohem lépe," uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček a pokračoval:

„V případě obnovení železniční dopravy by muselo dojít k navýšení dotačních prostředků do této oblasti. Tento krok by si vyžádal další obsáhlá jednání. Podle našeho názoru by ovšem efektivita zavedení vlaků s ohledem na řídké osídlení a umístění zastávek byla špatná, autobus obsluhuje region lépe."

Opravená trať tak bude zřejmě využita jen pro jízdy historických vlaků.

Nový vlastník hodlá trať opravit a vybudovat z ní jednu z nejmodernějších regionálních linek. Nebrání se ani tomu, aby se sem opět vrátila pravidelná osobní vlaková doprava.

INVESTICE SEDMDESÁT MILIONŮ

„Do obnovy tratě chceme vložit zhruba dvacet milionů a dalších padesát milionů do zabezpečovacích technologií," uvedl už dříve tiskový mluvčí firmy AŽD Jiří Dlabaja.

„Budeme tu zkoušet novější technologie, které na české železnici ještě nejsou. Jsou to nejrůznější přejezdy dálkově ovládané, zabezpečovací zařízení s využitím satelitních technologií. Z pohledu regionálních tratí to bude jeden z nejmodernějších úseků," říká Jiří Dlabaja s tím, že trať si AŽD převezme v závěru května:

KDO JE NOVÝM MAJITELEM

AŽD Praha je významným, českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií.

Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i také investičních celků.