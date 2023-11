Poklepáním na základní kámen slavnostně započala jedna nejočekávanějších silničních staveb na Jičínsku v historii. V úterý 7. listopadu začala stavba úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou. První řidiči by se po autostrádě mohli projet už koncem roku 2025, z Úlibic až do Hradce dojedou po dálnici přibližně v roce 2028.

Začala stavba D35 mezi Hořicemi a Sadovou. | Foto: ŘSD

Stavbu za bezmála 2,5 miliardy korun slavnostně zahájil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl spolu s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem, zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury a také skupiny Vinci Construction, která stavbu bude realizovat.

„První 10,5 kilometru dlouhý usek D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem, který realizuje sdružení EUROVIA CS, Stavby mostů a M - SILNICE za nabídkovou cenu 2 441,996 mil. Kč bez DPH, má být zprovozněn do konce roku 2025," uvedl na sociální síti X Mátl.

O stavbě autostrády, která urychlí dopravu mezi Jičínem a Hradcem Králové, se mluví už mnoho let. Na počátku však stála myšlenka z roku 1963 propojit rychlostní silnicí severní Moravu a východní Čechy. Současné plány počítají s výstavbou dálniční páteřní trasy D35 mezi Libercem, Jičínem, Hradcem Králové, Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. Trasa z Úlibic do Liberce je hudbou budoucnosti, už v tomto desetiletí by však mělo být možné dojet z Jičínska po dálnici až do Olomouce.

FOTO, VIDEO: Uvěznění bahnem. Stavba obchvatu Nové Paky odřízla rodinu od světa

Jako první se začíná stavět úsek mezi Hořicemi a Sadovou, v roce 2024 plánuje ŘSD zahájit stavbu úseku ze Sadové do Plotiště, kde v říjnu začaly zemní práce pro archeologický průzkum, a letos získal stavební povolení i úsek z Hořic do Úlibic. S jeho výstavbou počítá ŘSD od roku 2025.

Čtyřproudá dálnice částečně nahradí dnes už kapacitně nevyhovující silnici I/35, po které nyní proudí veškerá nákladní i osobní doprava mezi Jičínskem, Hradcem, Pardubickým krajem a Moravou, a zároveň se po celé délce stane součástí silnice E442, která je napojena na transevropskou dopravní síť TEN-T.

10,5 kilometru, 14 mostů, 2,5 miliardy korun

Dálnice začne na nultém kilometru mezi obcemi Libonice a Dobrá Voda u Hořic. Zde se později napojí na projektovaný úsek Hořice - Úlibice. Úsek do Sadové bude měřit celkem 10,45 kilometru, po jeho délce bude 12 dálničních mostů, dva další mostní objekty povedou nad dálnicí. Mezi obcemi Sadová a Sovětice se v budoucnu napojí další úsek D35 směrem na Plotiště.

Zdroj: Youtube

Dálnice protne deset katastrálních území a po její délce je naplánováno celem 6 protihlukových stěn. Během výstavby vzniknou dvě provizorní objížďky na silniciI/35 u obce Vinice a jeden provizorní sjezd ze silnice II/300.