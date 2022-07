"Na české straně došlo ke zdržení na začátku druhé dekády tohoto století, ale věříme, že klíčový úsek z Trutnova na státní hranici bychom mohli začít stavět příští rok a mít hotovo v roce 2026," řekl Kupka. Další část D11 z Trutnova do Jaroměře by se měl začít stavět v roce 2024 a první řidiči by celou trasu až do Polska mohli projet v roce 2027.

Náročná stavba může ohrozit termíny

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla bude úsek z Trutnova ke státní hranici jedním z nejobtížnějších na celé D11. Právě z náročnosti stavby má ŘSD největší obavy. Technické nebo geologické problémy by mohly předestřené termíny ohrozit. "Ale pokud se skutečně podaří zahájit stavbu v roce 2023, věřím, že do tří let bude dálnice hotová," doplnil Mátl.

Zdržení na české straně má podle Mátla původ v historických rozhodnutích. Přesto, že se dopravní tah propojující Česko a Polsko plánuje už desítky let, rozhodnutí o konečné podobě dálnice padlo teprve v roce 2014.

"Ke zdržení nedošlo kvůli nedostatku financí, ale v procesu rozhodování. Dálnici v této podobě připravujeme osm let, což je podle mě dobrý čas," uvedl Mátl s tím, že pozvání od Poláků na konec téměř hotové dálnice je zdravá provokace.

Podle ministra dopravy je na vině také donedávna méně pružná česká legislativa. "Je pravda, že Polsko má v tomto ohledu lepší a modernější legislativu. Jsem rád, že i nám se díky novele zákona podařilo urychlení liniových staveb a naše legislativa je tak pružnější," dodal Kupka.

Obavy z nákladní dopravy

S otevřením polské S3, které je plánováno na rok 2024, se pojí obavy. Obce ležící poblíž polských hranic mají strach z přílivu nákladní dopravy, která bude proudit po dálnici do Česka. Současná infrastruktura na to ale není připravená.

"I pro tyto obce bude nejlepší rychlé dokončení dálnice. Sám jsem po těchto silnicích dnes přijel a vím, že jsou v mnoha úsecích na hranici toho, jak by měly vypadat. Se zástupci dotčených obcí budeme jednat v Trutnově," nastínil hledání společného řešení Kupka.

Silnice první třídy I/16, která momentálně propojuje Trutnov s polskou hranicí, je na mnoha místech v nevyhovujícím stavu a starostové obcí, ŘSD i ministr dopravy se shodují, že na tak velkou zátěž není zcela připravená. Pro regulaci po otevření S3 zatím plánují omezení nákladní dopravy, výstavbu chodníků a další zabezpečení, aby se místním podařilo náročné období přečkat. Na hranicích je v současné době zákaz vjezdu vozidel nad devět tun.

Celkem 40,8 kilometrů D11, které propojí státní hranici s dálnicí v Jaroměři, by podle plánů ŘSD mělo být hotových v roce 2027. Náklady na celou stavbu by se podle předběžných odhadů mohly přehoupnout přes 25 miliard korun.

Při jednání v Polsku letos na jaře zazněla také nová informace o tom, že Poláci chtějí pokračovat v budování dálniční sítě i směrem na Kudowu Zdroj - Klodzko k hraničnímu přechodu s Náchodem a na Jakuszyce k hraničnímu přechodu Harrachov.