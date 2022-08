„Příčinou vzniku požáru je pravděpodobně technická závada na nabíječce mobilních telefonů,“ řekla Horáková.

Případ z Vysokého Mýta rozhodně není ojedinělý. K podobné tragédii došlo například v březnu letošního roku v obci Březůvky na Zlínsku. Matka s dětmi tehdy odešla ven na procházku a na pohovce nechala položený telefon s nabíječkou. Než se vrátila, obývák byl v plamenech. Vzniklá škoda se tehdy vyšplhala na 700 tisíc korun.

Revizní technik Jan Vlček ale upozorňuje, že požár, který vznikne od nabíječky, je spíše ojedinělá záležitost. „U originální nabíječky se málokdy stane, že něco takového způsobí,“ zmínil Vlček, podle kterého by lidé měli být obezřetní před používáním neoriginálních nabíjecích zařízení.

Požár ve Vysokém Mýtě zřejmě vznikl vadou na nabíječce mobilních telefonů.Zdroj: HZS PK

„Pofidérní nabíječky mohou být problém. Pokud zajiskří transformátor, plast se může roztavit. Viděl jsem na vlastní oči, jak se taková nabíječka roztekla na kaši,“ poznamenal Vlček.

Hasiči doporučují, aby lidé nikdy nenabíjeli přístroje v momentě, kdy odcházejí z domova.

Daleko častější je podle něj požár, který vznikne problémem přímo v zásuvce. „Stačí povolený drát nebo už vypálené kontakty, které způsobí jiskření, jež zapálí zásuvku. Od ní následně začne hořet nabíječka a vznikne požár,“ vysvětlil Vlček.

Problémy s pojišťovnou

Předcházení takovým situacím je přitom podle Vlčka prosté. Lidé by si měli nechat dělat pravidelné revize spotřebičů i elektrických instalací, a to jednou za pět let. „Neděje se to však v téměř žádné domácnosti. Lidé postaví dům, udělá se první revizní zpráva, a tím vše končí. Podle norem by měly domácnosti podstoupit revizi jednou za pět let,“ uvedl Vlček. Případný problém totiž pravidelná revize objeví.

Revize je navíc důležitá při jednání s pojišťovnami. „Často si vyžádají revizní zprávu. V případě, že ji lidé nemají, je možné, že pojistné jim bude zkráceno,“ upozornil Vlček.

Hasiči doporučují, aby lidé nikdy nenabíjeli přístroje v momentě, kdy odcházejí z domova. „V případě, že při nabíjení dojde k požáru, odpojte přívod elektrické energie do nabíječky a nabíjeného akumulátoru například vytáhnutím přívodní šňůry ze zásuvky, případně shozením jističe příslušného zásuvkového obvodu, a pokuste se, pokud je to možné, požár uhasit,“ uvedli hasiči.

Povinností každého je navíc vzniklý požár, i ten uhašený, hasičům ohlásit.