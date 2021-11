Těžař při kácení a dopravě asi 150 starých smrkových souší použil v oblasti těžkou lesnickou techniku, se kterou stromy odvážel po zamokřeném dnu pískovcového „kaňonu“. Podle Jana Piňose, který celou událost zdokumentoval a upozornil příslušné orgány ochrany přírody, došlo k vážnému a částečně nevratnému poškození údolní nivy Veseckého potoka a nezákonnému poškození vzácné chráněné přírody.

„Za třicet let práce v ochraně přírody, krajiny a životního prostředí jsem viděl hodně ničivých zásahů do přírody, ale něco tak absurdního jako v rezervaci Plakánek v Českém ráji ještě ne. Absurditou myslím součet vzácnosti území, zbytečnosti zásahu, intenzity destrukce a turistické exponovanosti lokality,“ popsal v září letošního roku Piňos, který dříve pracoval v CHKO Broumovsko a s ochrannou přírody má dlouholeté zkušenosti.

Ředitel liberecké pobočky Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR Jiří Hušek uvedl, že škoda, která v rezervaci Plakánek vznikla, je spíše společenská. „Vliv na životní prostředí to mělo malý. Včas došlo k zasanování oblasti, která byla uvedena do dobrého stavu. Rozhodně se ale stalo něco, co se v chráněné rezervaci nedělá,“ vysvětlil Hušek.

Piňos si ale stojí za svým tvrzením, že v rezervaci vznikla velká škoda. „Co jsem slyšel, tak na místě, kde vznikly až tři čtvrtě metru hluboké koleje, je už terén hrubě zahrnutý. Společenská škoda je druhá dimenze toho, co se stalo, protože rezervace Plakánek je všude propagována a chválena a příslušné orgány pak dovolí, aby se tam těžilo takovýmto způsobem,“ řekl aktuálně Piňos.

Dodal, že by si podle něj těžař zasloužil tučnou pokutu. „Nejde totiž o ojedinělý případ. Jsou to desítky případů, kdy se takto strašně lesníci zachovají v chráněném přírodním území. To, co se stalo v Plakánku, ilustruje dění v celé republice v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,“ doplnil Piňos, kterého potěšilo, že kauza měla velký ohlas ve společnosti a v médiích.

Pokud Správa CHKO Český ráj rozhodne, že v rezervaci Plakánek došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, může těžaři udělit sankci. Ta může být podle Jiřího Klápště pro právnickou osobu až dva miliony a pro fyzickou osobu maximálně 100 tisíc korun.