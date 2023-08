Mezinárodní den piva se slaví každoročně první pátek v srpnu. Ať vám chutná kterýkoliv druh tohoto pěnivého moku, pozvedněte půllitr či sklenici a připijte si. Pivaři z celého světa se přidají.

Lidstvo sice popíjí pivo v různých formách už tisíce let, na mezinárodní úrovni se však tento nápoj oslavuje teprve od roku 2007. Byl založen v kalifornském Santa Cruz, odkud se z původně lokální akce stal událostí celosvětového měřítka. Má tři hlavní poslání: zaprvé sejít se prostě s přáteli a vychutnat si společně chuť piva. Zadruhé vzdát hold těm, bez kterých by pivo nebylo nebo se k nám nedostalo, tedy těm, co pivo vaří i těm co jej nosí na stůl. A konečně zatřetí oslavovat piva všech národů bez rozdílu.

Pivo v receptech

Češi jsou národ pivařů a je s podivem, že oslavy svátku piva nevznikly u nás. Pivo se však nejenom konzumuje, skvěle poslouží také jako přísada do řady jídel. Pivo se hodí na podlití při pečení masa, ale přidává se také do pomazánek, pečiva nebo dokonce i moučníků. Například tmavé pivo předá výslednému pokrmu výraznou karamelovou chuť. Pivo se přidává také do marinád a uplatní se tak při grilování.

V letech 2007 až 2012 byl datum oslav zlatavého moku pevně stanoven na 5. srpna. V roce 2012 však uspořádali pořadatelé dne piva anketu, na základě jejíchž výsledků se rozhodli přesunout na první srpnový pátek. Lepší, když po vydatné oslavě následuje víkend.

