Způsoby pitného režimu mladých Čechů se přitom zvolna mění a stále více z nich hledá cesty, jak omezit produkci odpadu a podpořit udržitelnost. Potvrdil to i průzkum Lokni, který společnost realizovala v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku mezi 1 098 respondenty z řad studentů vysokých škol ve věku 19-26 let. Právě studenti nejčastěji využívají filtrační stanice Lokni, v jejichž síti je již 75 fakult českých univerzit a také 13 vlakových nádraží. Lokni se dlouhodobě zaměřuje na boj proti produkci plastového odpadu a při vývoji a testování svého filtračního řešení spolupracuje s univerzitami i odbornými institucemi, jako je Státní zdravotní ústav.

Průzkum ukázal, že pro 34 % uživatelů je hlavním motivem pro pití kohoutkové vody právě ekologie a ochrana životního prostředí. Pokud mají k dispozici zdravou a kvalitní kohoutkovou vodu, kupují méně balené vody než dříve, případně si nosí vlastní vodu s sebou. 15 % pak přestalo kupovat vodu v PET lahvích úplně.

Kvalitní „kohoutková“ jako nedostatkové zboží, vadí nedobrá chuť

Kohoutková voda, které vloni každý Čech spotřeboval denně průměrně 87 litrů, má u nás obecně na výstupu z vodáren velmi dobrou kvalitu. Problémem však mohou být poslední metry před tím, než se dostane do kohoutků – tedy zastaralá potrubí, případně stagnující voda v trubkách. Zhoršené senzorické vlastnosti pak řadu lidí vedou v rámci domácího pitného režimu k vodě balené, což potvrdil i průzkum Lokni mezi uživateli veřejných filtračních stanic. Téměř 30 % uživatelů Lokni řeší problém s nevyhovující kohoutkovou vodou prostřednictvím filtrace – buď v rámci veřejných stanic nebo domácími filtračními systémy. Stále je ale 7 % uživatelů, kteří si na doma kupují pravidelně balenou vodu.

„U kohoutkové vody často lidem vadí chuť ovlivněná úpravou – chlorem, který se běžně používá k dezinfekci. Kvůli starým či nekvalitním vnitřním rozvodům nebo stagnaci se do vody v posledních metrech před kohoutkem mohou uvolňovat těžké kovy a organické látky

nebo v ní mohou narůstat bakterie. Alternativou je pak nákup balené vody, což ale představuje ekologickou zátěž, nebo filtrace, která nabízí zdravější a udržitelnější řešení pitného režimu,“ doplňuje Martin Václavík, CEO Lokni.

Neochucená voda poráží limonády

Pokud mají uživatelé k dispozici kvalitní kohoutkovou vodu, motivuje to řadu z nich i k dalším změnám v pitném režimu. Průzkum ukázal, že až 75 % mladých lidí alespoň občas pije perlivou vodu, a přes 30 % respondentů uvedlo, že by si dále kupovalo PET lahve, pokud by neměli možnost natočit si perlivou vodu. Více než 40 % těch, kteří pijí filtrovanou vodu, zároveň pije méně limonád a slazených nápojů. Potvrzuje se tak, že mladí Češi jdou cestou zdravějšího životního stylu, který promítají i do pitného režimu.

„Potvrzuje se, že pohodlný přístup k chuťově dobré a zdravé vodě motivuje uživatele nejen k pravidelnějšímu pitnému režimu, ale i ke zdravějším návykům, včetně snižování produkce plastového odpadu,“ dodává Václavík.