Peticí "stíhají" stíhačky

Libáň - Určitě si dokonale vybavíte hluk, který za sebou zanechávají nadzvuková letadla, když vám proletí takříkajíc nad hlavou. Obyvatelé Libáňska, Kopidlenska a Rožďalovicka jsou takto traumatizováni od léta. Vzdušný prostor nad osídlenou lokalitou brázdí sporadicky vojenské stíhačky, každodenně pak Albatrosy firmy Aero Vodochody.

L–39 Albatros. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

Prolétávají sto až dvě stě metrů nad zemí. Hluk je naprosto nepřijatelný. Lety probíhají v různých časech a dnech. „Koncem srpna se dokonce stalo, že stíhačky létaly v těchto výškách kolem půlnoci, a to dvakrát za sebou. Spolehlivě v tu chvíli nespal nikdo,“ vybavuje si nepříjemné zážitky Veronika Bachová z Rožďalovic, kde vznikla petice za omezení letů.



Nic nepomohla loňská stížnost na Aero Vodochody. Intenzita létání se sice zmírnila na tři dny v týdnu a víkendový klidový režim, letos v létě se ovšem lety zintenzivnily. „Aktivita Albatrosu jde za Aero Vodochody,“ brání se ministerstvo obrany za čáslavskou letku. „Aero Vodochody tvrdí, že mají koridor na létání rezervovaný, a že jde o dočasnou záležitost. Extrémní lety ale neustaly, proto vznikla petice,“ zasvěcuje nás do problematiky Petr Soukup, místostarosta z libáňské radnice.



Petr Soukup z libáňské radnice s ironií dodává, že ruští okupanti u nás byli taky jen dočasně, a nakonec z toho bylo dvacet let. „Na hluk máme spoustu negativních hlášek, proto jsme našim obyvatelům umožnili, aby se k petici připojili,“ podotýká starosta Libáně Jaromír Přibyl. „Vzbudí vás řev a pak ho posloucháte ještě půl hodiny, to mi vadí,“ stěžuje si.



„Neúnosný stav se netýká jenom nás lidí, ale letecký provoz působí rušivě na hnízdění ptáků v chráněné ptačí oblasti Rožďalovické rybníky,“ upozorňuje za petenty Bachová.



Podle některých odborníků navíc tento nadměrný hluk poškozuje u dětí do jednoho roku nevratně sluch a opožďuje vývoj.



Ani přes upozornění nebyly lety omezeny, proto přišla na řadu petice. „Požadujeme úplné zrušení létání nadzvukových letounů. Pokud by se nám nejprve podařilo zvýšit letovou hladinu nejméně na tisíc metrů nad zemí, byl by to první krůček k úspěchu,“ domnívá se Bachová.



Petice je k dispozici na obecních úřadech do konce října. Poté bude adresována Úřadu civilního letectví, Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu práce a sociálních věcí, pod které spadají i hygienické normy a jejich překračování. „Obecně se domníváme, že v tomto Kocourkově jen stěží dosáhneme významnějších výsledků. Je zcela jasné, že peníze za prodaný letoun jsou prioritou a ohledy na běžného občana se naprosto neberou v potaz,“ pochybuje o pozitivním řešením Veronika Bachová.



Firma Aero Vodochody v rámci své obchodní politiky používá prostory výhradně ke komerčním účelům při zacvičování zahraničních pilotů ze zemí, které si její výrobky koupily nebo objednaly.